Numeri coronavirus 6 ottobre, cosa c’è di positivo e di negativo

I numeri coronavirus 6 ottobre che arrivano dal quotidiano bollettino del ministero della Salute sulla situazione della pandemia confermano il trend di crescita dei contagi registrato nell’ultimo periodo, tuttavia nella giornata di oggi i tamponi effettuati sono stati di nuovo vicino a quota 100 mila (precisamente 99.742). I guariti di oggi sono 1.418 e, tuttavia, c’è stata un’impennata di morti, arrivati a quota 28 (portando il totale dei decessi da coronavirus in Italia a 36.030). I nuovi casi di coronavirus nella giornata di oggi sono 2.677. Da inizio pandemia in Italia sono 330.263 le persone che hanno contratto il virus e gli attualmente positivi sono 60.134.

Numeri coronavirus 6 ottobre, cosa c’è di positivo

La buona notizia di oggi è la diminuzione di persone ricoverate in terapia intensiva, che scendono di 4 unità rispetto al +20 registrato nella giornata di ieri, per un totale di 319 persone in terapia intensiva attualmente in tutta Italia. Anche i ricoveri in regime ordinario sono meno di ieri – 134 nelle ultime 24 ore e 200 nelle 24 ore precedenti -, dato che porta il totale delle persone in ospedale per il Covid a 3.944. Oggi, rispetto a ieri, sono stati effettuati 39.501 test in più.

Numeri coronavirus 6 ottobre, cosa c’è di negativo

I dati negativi sono senz’altro l’aumento dei contagi – seppure a fronte di un forte aumento dei test effettuati – e quello dei morti, che oggi raggiungono in sole 24 ore quota 28. Il maggior numero di nuovi casi oggi si registra in Campania (395), in Lombardia (350) e in Piemonte (259). Il dato migliore in questo senso arriva dalla Basilicata, con 4 nuovi contagi; nessuna regione oggi registra contagi zero.