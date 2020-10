Numeri coronavirus 5 ottobre, cosa c’è di positivo e di negativo

I numeri coronavirus 5 ottobre, come ogni lunedì, risultano in calo – ci sono 2.257 nuovi casi in più – per via del fatto che la domenica vengono fatti meno tamponi (in questo caso 32mila in meno di ieri). Oggi l’aumento dei ricoveri è consistente: +200 persone che sono dovute andare in ospedale. Anche i numeri delle terapie intensive salgono di 20 unità. Il totale dei casi in Italia è 327.586. I morti nelle ultime 24 ore a causa del Covid sono 16 e il totale dei decessi in Italia supera così quota 36 mila (precisamente 36.002). I dimessi/guariti di oggi sono 767 per un totale – da inizio pandemia – di 232.681 persone.

🔴 #Coronavirus, 05/10/20 • Attualmente positivi: 58.903

• Deceduti: 36.002 (+16, +0,04%)

• Dimessi/Guariti: 232.681 (+767, +0,33%)

• Ricoverati: 3.810 (+220)

• di cui in Terapia Intensiva: 323 (+20)

• Tamponi: 11.184.346 (+60.241) Totale casi: 327.586 (+2.257, +0,69%) — YouTrend (@you_trend) October 5, 2020

Numeri coronavirus 5 ottobre, cosa c’è di positivo

Il dato positivo è quello sui morti, che oggi sono meno di ieri (16 nelle ultime 24 ore e 18 nelle precedenti 24).

Numeri coronavirus 5 ottobre, cosa c’è di negativo

Il dato senz’altro più negativo è quello che emerge dai ricoveri: sono 200 in più quelli a regime ordinario (ieri la salita è stata di 82) e 20 in più quelli in terapia intensiva (ieri invece il dato si era fermato a 6). Il totale è, per oggi, di 323 nuovi ricoveri in tutta Italia. Nessuna regione è a zero contagi. La regione che segna il maggior numero di nuovi contagi è la Campania – dove De Luca ha firmato un’ordinanza che anticipa il nuovo Dpcm di due giorni andando a imporre la chiusura di locali e ristoranti alle 23 di ogni sera della settima e a mezzanotte nel weekend -: qui i nuovi contagi sono 431 nelle ultime 24 ore.