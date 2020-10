Se soltanto qualche giorno fa puntavamo a non superare la quota di duemila contagi giornalieri, oggi il campanello d’allarme è che si va verso i 3mila contagi al giorno. I numeri coronavirus 3 ottobre, infatti, sono impietosi e fanno segnare un progressivo aumento dei contagi. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati +2.844 contagi e un numero di decessi pari a 27. In totale dall’inizio dell’epidemia, i numeri dei contagiati in Italia è stato di 322.751, mentre le vittime complessivamente sono state 35.968.

Numeri coronavirus 3 ottobre, cosa c’è di positivo

In realtà, oggi dobbiamo proprio essere ottimisti per trovare qualcosa di positivo nei dati del contagio. Possiamo dire, ad esempio, che il numero dei dimessi/guariti è tornato di nuovo sopra le mille unità (1247) e che i ricoveri nelle terapie intensive sono stati piuttosto contenuti (oggi si parla di altre tre persone entrate nei reparti di rianimazione). Ma le buone notizie si fermano qui.

Numeri coronavirus 3 ottobre, cosa c’è di negativo

Il dato peggiore da aprile in Italia, infatti, si accompagna anche a un numero di tamponi processati che è inferiore rispetto a ieri e si attesta sulle 118932, di cui però occorre segnalare quasi 50mila tamponi di controllo. Una specifica, questa, che vediamo esplicitata nelle ultime ore, proprio perché molto spesso risulta essere necessaria una doppia verifica per capire i livelli di positività dei pazienti.

Come si può notare, è ancora il centrosud a manifestare la situazione peggiore. Le regioni che percentualmente hanno avuto un incremento più evidente dei positivi sono state Basilicata +5,72% Campania +2,97% Sicilia +2,45% Umbria +1,64% Lazio +1,53%.