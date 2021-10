Instagram farà sapere agli utenti quando è in corso un down dell’app

Il down della scorsa settimana, che ha coinvolto Instagram e non solo, è durato ben sette ore e sono in molti – soprattutto in paesi dove Twitter non è così utilizzato – a non aver capito immediatamente cosa stava succedendo (con tutte le conseguenze del caso). Instagram ha deciso di introdurre due nuove funzionalità per «aiutare le persone ad avere più informazioni sulle interruzioni di Instagram e sullo stato del loro account, direttamente nell’app». Notificare i down Instagram e fornire il più possibile informazioni in merito sembra essere la soluzione che la piattaforma ha deciso di adottare per venire incontro agli utenti.

Down Instagram notificati direttamente nel feed Attività

«Questa mancanza di chiarezza può essere frustrante – si legge sul blog di Instagram – per cui vogliamo che sia più facile capire cosa sta succedendo, direttamente da noi». La notifica che metterà a parte gli utenti rispetto a quello che sta succedendo sul social comparirà direttamente nel feed delle Attività. Il test dei down Instagram notificati direttamente nel feed delle attività prevede una prima notifica rispetto al problema e all’area in cui è stato individuato e una seconda notifica quando la questione è stata risolta. Le notifiche verranno inviate agli utenti solo in caso di down di una certa importanza. La notifica del down di Instagram è ancora in fase di test e, per ora, i primi a provarla saranno gli utenti degli Stati Uniti.

La possibilità di vedere se l’account è a rischio

Un altro strumento annunciato da Instagram si chiama Stato dell’Account ed è stato definito come un «punto di riferimento per vedere cosa sta succedendo con il tuo account e la distribuzione dei contenuti». Da qui sarà possibile monitorare la situazione del proprio account relativamente al rischio che venga disabilitato sulla base di come ci si sta comportando. Un’area nella quale sono presenti degli avvisi rispetto all’utilizzo corretto e meno del proprio account rispetto alle policy di Instagram che darà anche la possibilità – qualora si ritenesse di non aver violato le norme – di selezionare il taso “Richiedi una Revisione” per mettere in discussione la scelta del social.