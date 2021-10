Come il down di Whatsapp ha colpito duramente le startup in India

Alcune tipologie di startup in India sono state letteralmente paralizzate dal Whatsapp down di lunedì 4 ottobre. Considerando qualche dato è facile capire come il fatto che Whatsapp, Instagram, Messenger e Facebook siano andati in down per quel lasso di tempo abbia praticamente paralizzato una serie di attività. Quando il down è cominciato, in India, erano le 20 ma ci sono servizi – come la consegna di pane e dolci a domicilio – che lavorano proprio in quel lasso di tempo. Il panico è stato generalizzato e diffuso anche perché in India solo il 2,7% della popolazione è su Twitter, l’unico social su cui è stato evidente immediatamente quello che stava succedendo in tutto il mondo.

Perché il Whatsapp down ha colpito così duramente in India

L’India, con il suo altissimo numero di utenti, è il più grande mercato Whatsapp al mondo: 530 milioni di persone, secondo un conteggio del governo indiano. Sono 410 milioni le persone su Facebook e 210 milioni quelle che stanno su Instagram. Seppure l’India abbia già sperimentato un down di questi servizi, la situazione non si è mai protratta oltre le tre ore.

Come già accennato, sono molte le piccole imprese che basano il loro funzionamento sui social nell’orbita di Menlo Park. Il punto è che anche applicazioni per la consegna online come Swiggy e Dunzo si appoggiano a Whatsapp, ragion per cui tutto è stato paralizzato. Un monopolio di Facebook – come ha sottolineato anche Alexandria Ocasio-Cortez – che in un caso come questo crea moltissimi danni in paesi come l’India.

In India si localizza il terzo più grande ecosistema di startup al mondo con una crescita annuale stimata del 12%-13%. La stragrande maggioranza di queste piccole imprese – il 14% delle quali sono gestite da donne – sono interamente dipendenti dai social media per comunicare. Il problema maggiore è stati riscontrato nelle grandi città, dove – a differenza dei piccoli centri – l’utilizzo di sms viene praticato poco mentre tramite le app non solo si comunica ma si gestiscono i pagamenti tra condivisione dei numeri di conto e screen dell’avvenuta transazione.

Le difficoltà maggiori sono state riscontrate dalle piccole imprese di food delivery di panetteria e dolci – tra cui anche torte nuziali, come sottolinea Slate – per via della natura altamente deperibile degli alimenti.