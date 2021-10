I dati dicono che quando Facebook è andato down, il traffico sui siti è aumentato

Ci sono degli spunti di riflessione che lo storico Facebook down del 4 ottobre ci ha lasciato. Uno di questi – lo abbiamo già evidenziato – è rappresentato dal fatto che, con i problemi contemporanei di piattaforme come Facebook, Instagram e WhatsApp, la banda di traffico a livello globale è precipitata a livelli minimi che non si vedevano da diverso tempo a questa parte. In piccolo, per quanto riguarda l’area dell’Italia centrale, lo aveva registrato anche l’IXP Namex, come vi avevamo raccontato. Ma come si è distribuito questo traffico restante? Sicuramente si è registrato, ad esempio, un aumento significativo sui siti di notizie nelle sette ore di vuoto che hanno contraddistinto questo incredibile lunedì di ottobre 2021.

Facebook down e traffico sui siti di news

Una prima indicazione possiamo averla dai dati che ha registrato Chartbeat, la company tecnologica che fornisce dati e analisi agli editori globali. Oltre allo scontato aumento del traffico su Twitter (che ha fatto registrare livelli record di accessi), nelle sette ore di down di Instagram, Facebook e WhatsApp è aumentato in maniera significativa il traffico sugli altri siti, compresi quelli di notizie.

When Facebook goes down, traffic to news sites goes up. (Data from @Chartbeat.)https://t.co/QQDukZ0pl2 pic.twitter.com/ck8uKEeKOa — Nieman Lab (@NiemanLab) October 7, 2021

In base a questo grafico che è stato postato anche dal Nieman Lab, si può evincere come si sia registrato un aumento complessivo del 36% sugli altri siti del web, rispetto allo stesso identico periodo della settimana precedente. Una esperienza che anche noi di Giornalettismo (anche se con altri dati) abbiamo vissuto. Del resto, il motivo potrebbe essere collegato anche al fatto che gli utenti – disorientati dal down contemporaneo di Instagram, Facebook e WhatsApp – abbiano trovato del tempo per informarsi su quanto stava accadendo in quel momento, consultando così delle fonti di informazione che, normalmente, l’utente medio non andava a ricercare (ottenendo la stessa informazione parcellizzata dalle fonti di traffico social).

I social network come Facebook e Instagram rappresentano comunque un referral importante per diversi siti (dalle news, fino agli e-commerce, passando per quelli di diverse aziende). Tuttavia, la qualità del traffico diretto è sempre diversa rispetto a quella del traffico che attraversa i social network. Quelle sette ore del Facebook down ci hanno mostrato un antipasto di come sarebbe il mondo senza le interazioni provenienti dall’ecosistema di Menlo Park. E non ci sono state solo brutte notizie.