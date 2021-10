È probabile che il Facebook-Instagram-WhatsApp down sia un problema di DNS

Dalle 17.30 del pomeriggio del 4 ottobre, c’è stato un esteso problema – a livello globale – su tutte le app e i servizi che riguardano Facebook. Tra le altre cose, il medesimo problema è stato riconosciuto dalla stessa azienda di Menlo Park che ha detto di essere al lavoro per risolvere l’inconveniente. Ma cosa sta succedendo davvero e in quanto tempo è ragionevole pensare che Facebook possa tornare a funzionare? È molto probabile – in seguito ad alcune analisi eseguite – che il problema di Facebook sia legato ai DNS.

I DNS associano gli indirizzi generali (come nel caso di facebook.com, ad esempio) ai singoli indirizzi IP che vengono impiegati dagli utenti. È molto probabile che i servizi di DNS utilizzati da Facebook e dalle sue risorse non stiano funzionando correttamente. Si tratta di un problema meno grave di quello che invece ci sarebbe stato se a venir meno fossero stati i nameserver (ovvero, la risorsa che permette l’accesso a un sito web attraverso il suo nome a dominio).

Un’analisi eseguita sul nameserver dimostra, invece, come il nome a dominio risponda ogni volta che viene interrogato. Il problema, dunque, è a un livello inferiore (come dicevamo, appunto, a livello di DNS).

This one looks like a pretty epic configuration error, Facebook basically don't exist on the internet right now.

Even their authoritative name server ranges have been BGP withdrawn.

— Kevin Beaumont (@GossiTheDog) October 4, 2021