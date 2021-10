Quel grande vuoto lasciato da Facebook sul traffico complessivo

Davvero un grande vuoto lasciato sul traffico internet complessivo a livello mondiale. È quello che si evince dai flussi della rete, negli Internet Exchange Point. È come se un grande pezzo di internet si fosse all’improvviso staccato e fosse scomparso. L’effetto si può notare da tante fonti.

Traffico internet senza Facebook, un vuoto subito dopo le 17.30

Subito dopo le 17.30, infatti, nell’andamento per picchi (spike) si è visto un clamoroso avvallamento che, attualmente, dura ancora. Questo ci dà l’idea di come servizi come Facebook, Instagram e WhatsApp stiano pervadendo le nostre esistenze. Un esempio locale. Flavio Luciani, il CTO di Namex, l’Internet Exchange Point dell’Italia centrale, che ha sede a Roma, ha mostrato il grande vuoto che si è visto in corrispondenza con il Facebook down, l’Instagram down e il WhatsApp down.

Something has also disappeared here at Roma #IXP. pic.twitter.com/CLkZdjSkZL — Flavio Luciani (@flavioluciani81) October 4, 2021

In base alle indicazioni che vengono date dagli addetti ai lavori, tra le altre cose, i problemi ai DNS di Facebook – anche se verranno risolti in questi minuti – porteranno con sé degli strascichi molto lunghi. John Graham-Cumming, CEO di Cloudflare, ha affermato che – in seguito al problema – potrà verificarsi instabilità per diverso tempo su tutti i servizi erogati da Facebook.