Non è l'unico cambiamento: alcuni film non saranno disponibili e nessun contenuto si potrà scaricare

No, non si potranno saltare gli annunci pubblicitari dell’abbonamento “Base con pubblicità” di Netflix

La novità riguardante Netflix di cui sta parlando molto in questi giorni è il lancio di un nuovo piano di abbonamento che avrà un costo inferiore rispetto a quello Base: in Italia, il nuovo abbonamento avrà un costo di 5,49 euro al mese. La qualità garantita da questo abbonamento è la stessa di quello Base che, invece, costa 7,99 euro. Cosa cambia tra i due piani? Quello di 5,49 euro prevede l’inserimento di annunci pubblicitari di 15 o 30 secondi che, complessivamente, sull’ora di fruizione peseranno complessivamente per circa 5 minuti. Il nuovo piano di abbonamenti sostenuto dagli annunci pubblicitari sarà disponibile in Italia a partire dal 3 novembre.

In questo articolo avevamo parlato di quali film non saranno disponibili nell’abbonamento che prevede la pubblicità, ma questa non sarà l’unica limitazione introdotta da Netflix. Sembra infatti che le pubblicità non si potranno saltare in alcun modo.

LEGGI ANCHE > Netflix lancerà gli abbonamenti con pubblicità, ma i contenuti si potranno scaricare?

No, non si potranno saltare gli annunci pubblicitari su Netflix

Come riporta anche La Repubblica, gli annunci pubblicitari non saranno mostrati sui profili riservati ai bambini mentre sui profili che li prevedono non sarà possibile saltarli ma solo metterli in pausa. Nell’annuncio pubblicato da Netflix sul sito web non c’è un riferimento esplicito riguardo la possibilità di saltare le interruzioni pubblicitarie ma nell’Help center, nella sezione dedicata al nuovo piano chiamato “Base con pubblicità“, si legge chiaramente: «Non si possono saltare o far avanzare più velocemente gli annunci. Se preferisci guardare Netflix senza pubblicità, puoi aggiornare il tuo piano e passare a uno senza pubblicità».

Netflix ha chiarito anche che gli annunci pubblicitari saranno personalizzati in base alle interazioni dell’utente con la piattaforma, per esempio il tipo di contenuti già riprodotti. Questo aiuterà anche gli inserzionisti a raggiungere il pubblico giusto e garantire che le pubblicità siano più pertinenti. Gli inserzionisti potranno anche evitare che le loro pubblicità appaiano su contenuti considerati poco coerenti con il loro brand.

Un’altra importante novità del nuovo abbonamento è che non sarà possibile scaricare i contenuti per guardarli mentre non si è connessi a Internet.