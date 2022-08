Netflix lancerà gli abbonamenti con pubblicità, ma i contenuti si potranno scaricare?

Netflix sta lavorando per mettere a disposizione degli utenti nuovi abbonamenti a prezzi ridotti ma supportati da inserzioni pubblicitarie. In molti avranno sicuramente pensato che l’unica differenza tra i vecchi piani e quelli che prevedono la pubblicità sarebbe stata appunto l’inserimento di quest’ultima, ma probabilmente non sarà così. Steve Moser avrebbe scoperto e poi comunicato a Bloomberg che Netflix potrebbe anche limitare la possibilità di scaricare i contenuti per riprodurli offline nella versione che prevede la pubblicità. Questo si evince da una stringa di testo ancora non operativa ma presente nel codice dell’app Netflix per dispositivi iOS: «Downloads available on all plans except Netflix with ads». Lo stesso codice nascosto suggerirebbe che non sarà possibile saltare gli annunci attraverso un pulsante apposito.

New Download rules for Netflix with Ads https://t.co/UgA32ucn8W — Steve Moser (@SteveMoser) August 17, 2022

Al momento, Netflix non ha rilasciato nessuna dichiarazione a riguardo, probabilmente perché il lancio della versione supportata dalla pubblicità non avverrà a breve e quindi le decisioni della società potrebbero ancora cambiare.

Le novità (ancora incerte) dei nuovi abbonamenti

Un’altra cosa di cui non si ha ancora notizia è il prezzo previsto per questo tipo di abbonamento. Attualmente sul mercato statunitense sono disponibili tre piani: uno base a 9,99 dollari, uno standard a 14,99 dollari e uno premium a 19,99 dollari al mese. Anche in Italia i piani disponibili sono quello base a 7,99 euro, quello standard a 12,99 euro e quello premium a 17,99 euro al mese. Nel corso degli anni Netflix ha spesso aumentato i prezzi degli abbonamenti anche per far fronte al problema degli account condivisi, una strategia per cui due o più persone dividono tra loro il prezzo di un singoli abbonamento per risparmiare. Questa decisione però potrebbe aver prodotto un calo degli abbonati e del fatturato, che Netflix ha registrato nel primo semestre di quest’anno dopo ben 10 anni. Anche per questa ragione dunque Netflix sta testando i nuovi abbonamenti con prezzi decurtati che prevedono però l’inserimento della pubblicità.