L’opzione Netflix con pubblicità potrebbe non includere alcuni contenuti

Netflix con pubblicità verrà lanciato a inizio 2023 e, per questioni di diritti aggiuntivi, potrebbe non comprendere la totalità dei contenuti offerti con le altre opzioni

Periodo di evoluzione e rivoluzione in casa Netflix, in ogni senso possibile. Dal restyling visivo ai test per evitare le password condivise, passando per la nuova opzione di abbonamento Netflix con pubblicità a un costo ridotto in collaborazione con Microsoft, il colosso di streaming non si fa mancare proprio nulla nel tentativo di rinnovare le modalità di fruizione degli abbonati e, al contempo, ottenere nuovi iscritti. L’ultima notizia che arriva dal co-CEO Ted Sarandos è che la nuova opzione d’abbonamento con pubblicità non dovrebbe includere – almeno all’inizio – tutti i contenuti presenti in piattaforma.

Netflix con pubblicità avrà meno contenuti

Ted Sarandos ha fatto sapere che Netflix con pubblicità comprenderà «la stragrande maggioranza» dei contenuti della libreria. Questo vuol dire che, almeno all’inizio, sulla nuova opzione di Netflix ad-supported non saranno disponibili tutti i contenuto che è attualmente possibile fruire con le altre opzioni. «Oggi, la stragrande maggioranza di ciò che le persone guardano su Netflix può essere inclusa nel livello ad-supported – ha dichiarato – ma ci sono alcune cose che non possono essere incluse di cui stiamo discutendo con gli studios».

Si tratterebbe di cancellare solo «alcuni contenuti aggiuntivi, ma certamente non tutti» in un’ottica tale da non essere una mancanza che cambia la qualità del servizio offerto, secondo il punto di vista della piattaforma. Il direttore finanziario Spencer Neumann ha integrato il discorso del co-CEO dicendo che «oggi possiamo lanciarci senza diritti aggiuntivi di autorizzazione dei contenuti. Speriamo di poterlo integrare, ma saremo disciplinati in ciò che faremo».

Cosa mancherà, quindi, nell’abbonamento con pubblicità a Netflix?

Ancora non è dato saperlo considerato che la notizia è stata data nelle ultime ore e che il lancio dell’abbonamento Netflix supportato dalla pubblicità dovrebbe avvenire a inizio 2023. Cosa verrà a mancare? Sarebbe un problema se, per esempio – come fa notare The Verge – i contenuti mancanti fossero quelli di estremo successo come Stranger Things o Bridgerton.