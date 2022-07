Il restyling di Prime Video che somiglia tanto a Netflix

A partire da ora e continuando nelle prossime due settimane, Amazon lancerà una nuova esperienza Prime Video per Android e dispositivi da soggiorno connessi, tra cui smart TV, ire TV streaming hardware, Roku, Apple TV, Android TV,e console di gioco. Per Prime Video arriva, inoltre, un vero e proprio restyling dell’interfaccia grafica, che lo renderà molto simile a Netflix.

Il nuovo restyling di Amazon Prime Video: simile a Netflix

Come spiega The Verge, rispetto a Netflix, Disney Plus e altri importanti servizi di streaming, Prime Video non è mai stata l’app più elegante e intuitiva. Da ora in poi verranno, però, apportati alcuni cambiamenti per rendere l’esperienza «meno impegnativa e opprimente per i nostri clienti», afferma Amazon. La navigazione principale di Prime Video è stata spostata sul lato sinistro dello schermo e ora è una colonna verticale di icone. Le sei aree principali sono Ricerca, Home, Shop, TV Live, Contenuti gratuiti e I miei acquisti. C’è anche un elenco dei dieci contenuti migliori nella schermata iniziale, in modo da poter fare facilmente riferimento a ciò che è popolare e il nuovo Prime Video è molto più chiaro su quale intrattenimento è incluso nel tuo abbonamento Prime. I contenuti inclusi con Amazon sono, infatti, contrassegnati da una spunta blu, mentre quelli acquistabili sono caratterizzati da un’icona con una borsa della spesa dorata. «Stiamo introducendo un menu di navigazione principale ridisegnato e semplificato, facilmente accessibile. Questo aiuta i clienti a sfogliare la nostra vasta selezione, inclusi film, programmi TV, sport e canali premium, e a trovare ciò che stanno cercando in modo rapido e semplice. I clienti avranno anche opzioni di navigazione secondaria per navigare più facilmente in base al contenuto o al tipo di offerta, ad esempio “Film” o “Programmi TV” o “Sport” su Home e “Canali” o “Noleggia o acquista” su Store», ha dichiarato l’azienda.La nuova interfaccia grafica debutterà anche sugli smartphone e sui tablet Android. L’interfaccia sul web e sui dispositivi iOS, invece, riceveranno l’update nei prossimi mesi.