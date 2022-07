Lo sapevate che Amazon offre un programma gratuito di riciclaggio dei dispositivi elettronici?

Esiste un programma di riciclo Amazon per piccoli dispositivi elettronici a carico dell’azienda che prevede anche il pagamento della spedizione per coloro che scelgono di aderire. Tablet e smartphone che non si utilizzano più o anche rotti, tutta quella serie di dispositivi che – per un motivo o per un altro – chiudiamo da qualche parte e teniamo lì in attesa di portarli nei luoghi adibiti per essere riciclati. Amazon, in questo senso, offre la possibilità di riciclare i vecchi dispositivi di dimensioni contenuti da anni secondo un portavoce Amazon.

LEGGI ANCHE >>> Come disdire Amazon Prime Video e perché il procedimento dovrebbe diventare più semplice a breve

Programma di riciclo Amazon: come aderire

Come funziona il programma di riciclo offerto da Amazon? I dispositivi di piccole dimensioni possono essere lasciati nei punti UPS imballati e pronti per la spedizione. Sarà compito di Amazon, in seguito, trasferire i dispositivi ricevuti in un centro autorizzato. Nel corso del trasferimento Amazon fa sapere che agisce in modo da rimuovere o distruggere qualunque «segno di identificazione o informazione personale» fermo restando l’ovvia raccomandazione di eseguire un reset di fabbrica per i dispositivi che ancora funzionano prima di inviarli.

Il programma ha una pagina dedicata che, effettivamente, è poco conosciuta ma che spiega per filo e per segno come aderire all’iniziativa. Parlando con The Verge Saige Kolpack, portavoce di Amazon, ha affermato che l’azienda ha lanciato una nuova pagina a aprile per far conoscere maggiormente l’iniziativa. In Italia è possibile riciclare apparecchiature elettriche ed elettroniche, batterie, lampadine ma anche penumatici e imballaggi. A seconda della categoria di prodotto ci sono regole precise spiegate nelle sezioni apposite del sito raggiungibili dalla pagina principale.

Perché è importante riciclare i dispositivi elettronici nel modo corretto?

Gettare nella raccolta indifferenziata dispositivi elettronici significa farli finire in discarica dove, smaltiti come rifiuti non elettronici, andranno a nuocere a suolo, aria e acqua. La possibilità di spedire il rifiuto elettronico vicino casa e senza doversi recare in punti della città più lontani, investendo tempo e energie, va raccolta come un’ottima opportunità di occuparsi dell’ambiente senza doverci preoccupare e stressare, consapevoli di aver mandato i nostri dispositivi nel posto giusto.