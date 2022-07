Apple pagherà 50 milioni di dollari per le tastiere difettose dei MacBook

Apple ha accettato di pagare un risarcimento tastiere difettose MacBook pari a 50 milioni di dollari in seguito a una causa collettiva intentata da un gruppo di clienti che l’hanno accusata di aver sempre saputo ma aver nascosto che le tastiere fossero soggette a guasti. La proposta depositata lunedì sera presso il tribunale federale di San Jose in California rimane in attesa di approvazione da parte del giudice. Nello specifico, l’accusa dei clienti era relativa ai modelli MacBook, MacBook Air e MacBook Pro i cui tasti risultavano poco reattivi e compromettibili nel funzionamento da piccole quantità di polvere o minuscoli detriti.

Tastiere difettose Apple, accusa anche per il programma di assistenza

Il programma di assistenza di Apple, inoltre, è stato definito da coloro che hanno intentato la causa inadeguato perché l’azienda rispondeva andando a fornire tastiere sostitutive che presentavano le stesse problematiche. I clienti della class action hanno acquistato i modelli che abbiamo citato tra il 2015 e il 2019 in sette stati americani (California, Florida, Illinois, Michigan, New Jersey, New York e Washington), riporta Reuters.

Le accuse sono pesanti e la mela ha scelto di patteggiare negando di aver commesso l’illecito e, infine, proponendo il risarcimento. Gli avvocati dei clienti hanno stabilito un risarcimento massimo fino a 395 dollari per chi ha sostituito più tastiere, 125 dollari per chi ha sostituito una tastiera e 50 dollari per chi ha sostituito i tappi dei tasi. Oltre a questo, ognuno dei clienti coinvolti avrà diritto a quattro anni di riparazioni gratuite della tastiera dopo l’acquisto. Agli studi legali che si sono occupati della causa possono arrivare fino a un massimo di 15 milioni di spese legali da detrarre al fondo di risarcimento di 50 milioni di dollari secondo i documenti depositati in tribunale.