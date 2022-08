Sarà possibile avere un nickname per giocare su Netflix Games

La notizia è trapelata grazie a uno sviluppatore e, per ora, emergono le caratteristiche principali del nickname per giocare su Netflix Games

Netflix punta già da un po’ all’espansione nel mondo del gaming e, come emerge da quanto ha riportato lo sviluppatore Steve Moser, Netflix Games – che permette di giocare a una serie di giochi avendo l’abbonamneto a Netflix – sta lavorando ai nickname di gioco. Cosa significa? I nickname Netflix Games sono, molto banalmente, un accorgimento che permetterebbe ai gamer di trovare altri gamer digitando quel nome e invitarli a giocare. Ogni giocatore avrebbe così la possibilità di avere un nome specifico da mostrare e condividere con i propri amici così come la possibilità di essere inserito in calssifiche locali e globali.

LEGGI ANCHE >>> Netflix pensa in grande e guarda al mondo del gaming

Nickname Netflix Games: come funziona

Anche The Verge ne ha parlato, mostrando – tramite gli screenshot trapelati – come apparirebbe la funzionalità. A chi fa download tramite app aggiornato Netflix dovrebbe chiedere di impostare un nickname (altrimenti detto gamertag) pubblico. Quando arriverà questa possibilità in Italia? Attualmente, come sottolinea anche Everyey, non sembrerebbe ancora possibile accedervi.

Il nickname – come sempre – dovrà essere unico per ogni utente. A parte questo, non emergono altre caratteristiche o obblighi e il nickname viene definito come «un nome pubblico per giocare su Netflix». Nome profilo e icona non dovrebbero essere visibili ad altri utenti e l’handle si dovrebbe poter cambiare in qualsiasi momento. Vediamo se questa nuova opzione contribuirà a portare una ventata di freschezza e nuovi user per un servizio offerto gratuitamente che, almeno fino ad ora, non sembra aver coinvolto particolarmente gli abbonati considerato che sollo l’1% di chi ha sottoscritto un abbonamento Netflix lo ha utilizzato.

Insomma, non resta che attendere il suo rilascio anche dalle nostre parti, nonostante Netflix Game non stia convincendo, con un utilizzo ogni giorno da appena l’1% degli abbonati (pari a 1,7 milioni di utenti), pur trattandosi di un’opzione completamente gratuita e inclusa nel piano di sottoscrizione, oltre che facilmente accessibile direttamente dall’app.