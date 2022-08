YouTube sta per entrare nel mercato dello streaming video

I contenuti live e le dirette sono già presenti da anni, ma l'intenzione è quella di accelerare e rendere una parte della piattaforma come un "negozio" di contenuti (come accade, per esempio, con AppleTV e similari)

YouTube entrerà nel mondo dello streaming. Leggendo questo annuncio, molti lettori potrebbero obiettare: ma non ne fa già parte consentendo ai creator di trasmettere in diretta i propri contenuti? Domanda giusta, ma parliamo di un altra tipologia di trasmissione video attraverso internet, ovvero quella che troviamo già presente online con AppleTV, Prime Video, Netflix, Disney+ e tanti altri esempi simili. Insomma, un vero e proprio “negozio” di contenuti che ricalcherà – ovviamente con caratteristiche differenti – quanto già visto e conosciuto attraverso piattaforme differenti.

LEGGI ANCHE > La strategia di Dazn con i device Samsung e Google (che offrono abbonamenti omaggio)

La notizia di questa improvvisa accelerazione dei piani – perché l’idea era già presente nella mente dei vertici della piattaforma social di contenuti video – è stata data dal Wall Street Journal che racconta di come l’azienda stia lavorando su questo progetto (che dovrebbe implementare la propria potenza di fuoco inserendosi in un mercato già saturo, ma in continua evoluzione) da oltre 18 mesi. E ora, dopo oltre un anno e mezzo, si dovrebbe essere arrivati alle fasi finali dello sviluppo e ben presto questo servizio potrebbe essere messo a disposizione degli utenti.

YouTube accelera per entrare nel mercato dello streaming

Per il momento i dettagli non sono moltissimi, così come non è arrivato nessun commento ufficiale da parte di Alphabet Inc., la holding di cui fa parte anche Google (e quindi anche YouTube). Non si sa, dunque, se sarà previsto un piano di abbonamento (ovviamente, come la storia insegna, la comparsa sul mercato sarà graduale e partirà dagli Stati Uniti) e i costi per l’utente. L’unica cosa certa è che c’è stata una accelerazione e il progetto di rendere la piattaforma anche un canale marketplace per i contenuti audiovisivi è sempre più vicino a diventare realtà. E, dunque, la concorrenza nel settore dello streaming si farà sempre più serrata.