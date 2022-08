Cosa sta per accadere alla stringente regola di YouTube sul copyright musicale

Gli stringenti paletti delle regole sul copyright su YouTube potrebbero ben presto cadere. O almeno essere allentati per i creatore che lavorano e guadagnano attraverso la pubblicazione di contenuti sul famoso social network dei video. Per il momento, infatti, è in fase di test la possibilità di concedere la possibilità di utilizzare musica – quella protetta dal diritto d’autore – all’interno dei propri filmati.

LEGGI ANCHE > Red Ronnie dice su Youtube che un distributore di benzina lo vuole tracciare

L’anticipazione di quel che potrebbe avvenire fin dai prossimi giorni è arrivata attraverso un video pubblicato dal canale YouTube “Creator Insider“, un canale che pubblica costanti aggiornamenti che arrivano direttamente dal team tecnico di “YouTube Creator“.

Nel filmato si spiega come il tema del copyright YouTube potrebbe subire delle modifiche importantissime a stretto giro di posta. In particolare si fa riferimento alla possibilità di permettere ai creators di utilizzare nei loro prodotti video pubblicati in piattaforma i «contenuti protetti da copyright» che fanno parte del macro-settore dell’industria musicale.

Copyright YouTube, le regole potrebbero essere allentate

E tutto ciò è stato confermato (spiegando che in questo momento si stia valutando la situazione limitando questa “sperimentazione” a un numero ridotto di creators) anche da un aggiornamento pubblicato qualche giorno fa proprio sul blog di YouTube: «Ampliare la nostra partnership con l’industria musicale per offrire ai creatori più opzioni per includere la musica nei loro video : stiamo iniziando a sperimentare modi per far crescere le opzioni musicali a disposizione dei creatori per i loro contenuti. Ciò include l’introduzione della possibilità per loro di accedere alla musica dei nostri partner pur continuando a guadagnare entrate dai loro video. In questo momento stiamo ancora costruendo e testando con un numero limitato di creatori e avremo più notizie da condividere nei prossimi mesi». Se il questa sperimentazione andrà in porto, ci sarà anche la possibilità di monetizzazione.