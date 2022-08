Possiamo definire il vabbing un trend di TikTok?

Sicuramente è un trend parlarne. Con 4,2 milioni di visualizzazioni per i contenuti veicolati tramite l’hashtag #vabbingtrend, spopolano. Tra la definizione di quello che è a scherzi architettati per amici e partner, parlare di vabbing e far credere di praticarlo sta spopolando su TikTok. Da dove nasce questo trend Vabbing su TikTok? Ripercorriamo insieme l’origine, diamone una definizione e cerchiamo di capire se e quante persone – a conti fatti – attuino questa pratica invitando altre donne a fare lo stesso sulla piattaforma cinese.

LEGGI ANCHE >>> C’è una nutrizionista in trend su TikTok che sta creando parecchie polemiche

Vabbing: cos’è e da dove arriva il trend TikTok

Andando a ricercare la definizione di vabbing su Urbandictionary – il dizionario online dedicato ai neologismi e allo slang in lingua inglese – si trovano diverse definizioni. La definizione pratica è: “When a women sticks her fingers in her vagina and puts the juices behind her ears to attract men and get laid”, ovvero, quando una donna utilizza i propri fluidi vaginali come fossero un profumo da mettere nei punti in cui, solitamente, si spruzzano i liquidi dalle più canoniche boccette di profumo. Lo scopo sarebbe quello di rendersi più attraenti agli occhi (e nasi) di potenziali partner e, di conseguenza, avere successo nel dating.

Secondo quanto riporta Euronews – che ha provato a individuare l’origine del vabbing su TikTok – l’idea di utilizzare i propri fluidi corporei come profumo per attrarre le persone è stata esposta per a prima volta dalla tiktoker Mandy Lee (404 mila follower e 2,8 milioni di mi piace) che, dopo aver ispirato altre donne a provare il vabbing (o, quantomeno, le persone a parlarne) ha cancellato il post originale.

Cosa c’è di vero nell’idea di usare i propri fluidi corporei per attrarre potenziali partner?

Chiariamo che di vabbing si parla da ben prime che questa tiktoker facesse un video in merito. Già nel 2019 la sessuologa Shan Boodram ha utilizzato il termine nel suo libro “Il gioco del desiderio” e in un video su Youtube. La controversa teoria a cui si ispira questo gesto è che i feromoni femminili presenti nelle secrezioni vaginali sarebbero utili per attrarre potenziali compagni. Che gli odori siano fondamentali per attrarre o respingere le persone è una teoria sulla quale si dibatte da tempo ed esiste anche un progetto dell’artista Tega Brain (“Smell Dating”) che ha provato a creare coppie basandosi sull’emanazione degli odori dei singoli individui per fare il match.

Quanto c’è di vero? La scienza non lo ha ancora chiarito definitivamente. Non è nemmeno certo che i feromoni umani esistano – come non ha mancato di sottolineare l professor Erick Janssen dell’Istituto per gli Studi sulla Famiglia e la Sessualità e del Dipartimento di Neuroscienze della KU Leuven – considerato che la letteratura scientifica in merito è particolarmente complessa.

Se negli animali c’è certezza del fatto che esistano, negli uomini non si riesce a capire se abbiamo un organo per percepire i feromoni, magari «una struttura evolutiva ormai inattiva rimasta da qualche parte nel nostro naso», ha sottolineato il professore. Non ci sono, in sostanza, prove della funzione effettiva di un organo preposto alla percezione dei feromoni negli esseri umani. L’odore dei genitali può quindi attrarre? Probabilmente, ma dipende – ovviamente – dalle situazioni.

Vero o non vero, il popolo di TikTok si è scatenato con tutta una serie di video in cui si commenta ironicamente la notizia. C’è chi esprime disgusto, chi fa scherzi a amici e partner e chi mostra i risultati (o presunti tali) di questa pratica.