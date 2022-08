Facebook dirà addio alla sua funzione di shopping dal vivo

Dal 1 ottobre Facebook dirà ufficialmente addio allo shopping dal vivo. La sua funzione di streaming live che consente ai creatori di trasmettere e vendere prodotti ai propri follower verrà chiusa in favore dei video brevi, i Reels.

Addio al Live Shopping su Facebook

In Asia il Live streaming shopping è molto popolare. Lanciato per la prima volta nel 2018 in Thailandia, lo shopping dal vivo aveva aperto un altro flusso di entrate per i creatori su Facebook, che aveva lanciato la funzione su scala più ampia nel 2020. Nonostante questa precedente mossa strategica, ora la piattaforma ha deciso di chiuderlo. «A partire dal 1° ottobre 2022, non potrai più ospitare eventi Live Shopping nuovi o programmati su Facebook. Potrai comunque utilizzare Facebook Live per trasmettere eventi live, ma non potrai creare playlist di prodotti o taggare prodotti nei tuoi video Facebook Live», ha annunciato Meta in un post sul suo blog. Perché Meta ha deciso di chiudere questa funzione? Perché, come spiega la piattaforma, dato che i comportamenti di visualizzazione dei consumatori «si stanno spostando sui video in formato breve, stiamo spostando la nostra attenzione su Reels su Facebook e Instagram, il prodotto video in formato breve di Meta». Il live shopping scomparirà da Facebook, ma sarà comunque disponibile su Instagram. Questo è solo uno dei cambiamenti portati avanti da Meta. Il suo obiettivo è quello di avvicinarsi il più possibile a TikTok, che nel 2022 supererà Facebook nella spesa per l’influencer marketing: gli investimenti in questo macro-universo sono la cartina di tornasole per monitorare e confermare l’evoluzione di una piattaforma social. A questo proposito, Facebook ha annunciato che avrà presto uno scroll (lo scorrimento della pagina) molto più simile al social network cinese, con l’algoritmo che alimenterà la bacheca dell’utente con video, post e fotografie consigliati. Anche su Instagram verrà completamente rivoluzionato: sarà effettivamente più incentrato sui video, dato che sono i contenuti che le persone condividono maggiormente.