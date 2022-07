Instagram deve tornare come prima: l’appello di Kyle Jenner e Kim Kardashian

«Make Instagram Instagram again». È l’appello, o meglio il grido di battaglia lanciato dall’utente @illumitati, che chiede di «rendere Instagram di nuovo Instagram». Il suo post è stato ricondiviso da Kyle Jenner, la seconda persona più seguita sull’app, che concorda pienamente con quanto richiesto. Lo stesso vale anche per Kim Kardashian (326 milioni di follower), che ha condiviso lo stesso contenuto poco dopo. Per non parlare della petizione su Change.org, lanciata dalla stessa @illumitati (il cui vero nome è Tati Bruening) e firmata da oltre centoventimila persone, che ha l’obiettivo di «portare l’attenzione su ciò che i consumatori vogliono da Instagram». Insomma, Instagram non è più il social di prima e questo sembra non piacere a molti utenti.

«Make Instagram Instagram again»: l’appello di Kyle Jenner e Kim Kardashian

I cambiamenti apportati da Meta per fare “assomigliare” le sue creature a TikTok sono stati diversi e, soprattutto, sono stati molto evidenti. Instagram suggerisce i contenuti in base a un algoritmo molto simile a TikTok, dà più visibilità ai contenuti sponsorizzati e ai reel (video brevi) di account non seguiti. E questo sembra non essere gradito dagli utenti, che vorrebbero tornare al passato. Evidentemente, troppo nostalgici di foto di amici, parenti e account seguiti che si susseguono in ordine cronologico. Tuttavia, per Meta, focus su video e contenuti consigliati da un’intelligenza artificiale sembrano essere inevitabili. Il capo di Instagram, Adam Mosseri, in una clip su Twitter, ha spiegato che il feed di prova incentrato sui video «non è ancora buono» e che dovrà essere migliorato prima che raggiunga tutti gli utenti di Instagram. Tuttavia, ha affermato che Instagram sarà effettivamente più incentrato sui video, dato che sono i contenuti che le persone condividono maggiormente. Mosseri ha anche difeso l’aumento dei post consigliati nei feed degli utenti: sarebbero i modi «più efficaci e importanti» per i creatori per far crescere il proprio pubblico. Dunque, è facile intuire che difficilmente Instagram cambierà direzione.