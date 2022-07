E se Facebook smettesse di essere un social network?

Ormai in competizione con TikTok, non sarà più un luogo dove amici, parenti e conoscenti si incontrano virtualmente

La fine di Facebook come social network. Così un articolo di Axios definisce i nuovi cambiamenti apportati da Mark Zuckerberg. Facebook, ormai in competizione con TikTok, non sarà più un luogo dove amici, parenti e conoscenti si incontrano virtualmente. Da ora in poi avrà uno scroll (lo scorrimento della pagina) molto più simile a TikTok, con l’algoritmo che alimenterà la bacheca dell’utente con video, post e fotografie consigliati.

La fine di Facebook come social network: i cambiamenti in atto

Meta ha annunciato i grandi cambiamenti di Facebook e Instagram la scorsa settimana: Quando aprirai Facebook, sarà “Home” la scheda principale. Un annuncio aziendale l’ha definita un «motore di scoperta» per trovare «contenuti freschi e divertenti». Se vorrai vedere più direttamente cosa stanno facendo i tuoi amici o i tuoi follower, dovrai accedere a un’altra scheda chiamata “Feed”, che non sarà la schermata iniziale predefinita. Verrà, dunque, privilegiato il coinvolgimento basato sull’algoritmo o il consumo dovuto alla connessione. L’obiettivo? Trattenere l’utente il più possibile sul social. E sarà il “motore di scoperta” ad attirare la sua attenzione. Un cambiamento rivoluzionario, dunque, che si baserà sul bombardare gli utenti di contenuti appositamente selezionati. Quasi sicuramente con un focus maggiore sui video. Basti pensare ai cambiamenti già apportati su Instagram, dove i video postati verranno trasformati in Reels. Mark Zuckerberg ha annunciato anche un’altra nuova funzionalità in arrivo su Facebook: si chiama “Feeds tab” e consentirà agli utenti di visualizzare i post in ordine cronologico. «Una delle funzioni più richieste per Facebook è assicurarsi che le persone non perdano i post degli amici – scrive Zuckerberg -. Quindi oggi lanceremo una tab Feed dove potrai vedere i post dei tuoi amici, gruppi, Pagine e altro separatamente in ordine cronologico. L’app sarà comunque aperta a un feed personalizzato sulla scheda Home, dove il nostro motore di scoperta consiglierà i contenuti che pensiamo ti interessino di più. Ma la Feeds tab ti darà un modo per personalizzare e controllare ulteriormente la tua esperienza».