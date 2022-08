TikTok supererà Facebook nella spesa per l’influencer marketing nel 2022

Il dato è molto importante per rendere ancora più concreto il peso e l'appeal delle principali piattaforme social. Instagram resta in testa (e non di poco)

Gli investimenti nel macro-universo dell’influencer marketing sono la cartina di tornasole per monitorare e confermare l’evoluzione di una piattaforma social. Dati che sono fondamentali per capire – ragionando anche in forma predittiva – dove si sta spostando e si sposterà l’attenzione e l’attrazione mediatica e l’appeal che questi portali e applicazioni hanno sugli utenti. Non sorprende, ma suffraga quella percezione comune già evidente, l’evoluzione di TikTok che – dopo una lunga ricorsa – nel 2022 supererà Facebook nel dato consolidato della spesa per questo settore.

Come riporta un rapporto analizzato da TechCrunch, il dato su cui si basa questa previsione fa riferimento al mercato statunitense, il più fecondo da questo punto di vista. E la “classifica” vede sempre in testa, con un nettissimo “vantaggio”, Instagram. Il popolare social network nato come spazio e bacheca fotografica per gli utenti e poi trasformatosi, in una lenta ed esponenziale evoluzione, in ben altro attraverso l’introduzione di nuove funzionalità, resta la piattaforma dove chi decide di investire nel settore dell’influencer marketing trova una sponda feconda. Secondo gli analisti, infatti, nel 2022 la spesa totale (sempre riferendosi al mercato a stelle e strisce) sarà di 2,23 miliardi di dollari.

Influencer Marketing, TikTok supera Facebook nella spesa

Una cifra macroscopica, soprattutto se paragonata agli investimenti fatti sulle altre piattaforme. Perché, ma non è una sorpresa visto il consolidato successo, YouTube si piazza al secondo posto con una spesa di poco inferiore ai 950mila dollari. Insomma, oltre due volte e mezzo in meno rispetto a Instagram. Ma il grande sorpasso si trova sul terzo gradino del podio: TikTok, infatti, nel 2022 ha superato Facebook. Il social network tanto amato dalle giovani generazioni, continua a crescere e il dato previsionale degli analisti parla di investimenti in termini di influencer marketing pari a 774mila dollari. Un salto in avanti, per quest’anno (e che avrà sicuramente altri riverberi per il futuro), che ha portato a quel sorpasso sulla piattaforma social che ha dato vita all’universo Meta (che, secondo i dati, vedrà una spesa di 739mila dollari).