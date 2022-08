Ora su TikTok è possibile comprare anche biglietti per concerti e eventi

L’intenzione di TikTok di accaparrarsi una fetta di mercato più ampia diventa, mano a mano che il tempo passa, sempre più evidente. Comprare biglietti su TikTok diventa possibile grazie all’integrazione con Ticketmaster (società americana di vendita e distribuzione di biglietti che, per intenderci, possiamo equiparare a Ticketone in Italia). Cosa comporta questa scelta? Che gli artisti e non solo, ora che hanno il collegamento in app, possono raggiungere i fan con l’opportunità di acquisto dei biglietti per i loro eventi con molta più facilità.

Comprare biglietti su TikTok in partnership con Ticketmaster: i vantaggi

Oltre ai vantaggi per gli artisti, anche Ticketmaster ci guadagnerà potendo sfruttare il feed di raccomandazioni di TikTok che permetterà agli artisti di arrivare ai fan. Non solo musica, comunque, perché anche la WWE ha cominciato a utilizzare la funzione. Tra i primi artisti a mettere in vendita i biglietti per i propri concerti troviamo Demi Lovato, OneRepublic, Usher e Backstreet Boys.

Insider lo scorso mese ha rivelato che ByteDance, società madre di TikTok, ha depositato il marchio “TikTok Music”. Secondo quanto descritto, si tratterebbe di una piattaforma per gli utenti che permetterebbe di acquistare, riprodurre, condividere e scaricare musica. Quando è stata lanciata – come riporta The Verge – la funzione era disponibile solo per alcuni creator selezionati ma, mano a mano, si sta espandendo sempre più.

Considerato che Beyoncé ha creato un profilo TikTok giusto a luglio, sembra logico supporre che anche lei sarà tra coloro che sfrutteranno questa nuova possibilità. Ticketmaster si trova, in questo modo, ad avere moltissimi nomi a disposizione da promuovere. Come funziona? Coloro che vogliono pubblicizzare i loro spettacoli possono aggiungere il link agli eventi direttamente nei video TikTok permettendo un collegamento diretto all’utente a una pagina in app che permette di acquistare i biglietti dell’evento.