I minigiochi su TikTok diventano una realtà sempre più concreta e la fase di test ha preso il via un paio di settimane fa in diversi paesi

Arrivano i minigiochi su TikTok, come appaiono e come funzionano in fase di test?

Della questione minigiochi su TikTok si era già precedentemente parlato e l’ultima notizia è che i test della piattaforma hanno preso il via in collaborazione con una manciata di partner. L’intenzione di TikTok è quella di prendersi anche la fetta di torta legata al gaming permettendo agli utenti di giocare rimendo all’interno dell’applicazione. La notizia appresa da Techcrunch è che il progetto pilota è stato lanciato qualche settimana fa in sordina e in collaborazione con una serie di partner tra cui troviamo gli sviluppatori di giochi Vodoo, Nitro Games, FRVR, Aim Lab e Lotem.

Mingiochi su TikTok: come appaiono e come funzionano (almeno in fase di test)

L’intenzione di TikTok di espandersi nel mondo dei giochi HTML5 è nota già dall’inizio dell’anno. In un primo momento, a novembre scorso, tra TikTok e Zynga si è sviluppato un interesse reciproco che ha portato al lancio di Disco Loco 3D, simile a High Heels di Zynga. Il lavoro della piattaforma in questa direzione è andato avanti e il risultato è quello in fase di test: un elenco di minigiochi che compare all’interno dell’app quando si pubblica un video. Appena prima della pubblicazione, nella schermata finale, i creator possono aggiungere hashtag, descrizione, luogo e altro ancora tramite la mini app TikTok Jump.

I minigiochi, seppure iniziativa di terze parti, si trovano comunque in questa sezione. Al momento del lancio sono disponibili i seguenti giochi HTML5: Basket FRVR, Tocca la differenza, Peek a Who, Pride Run, Influencer Run, Distruttore spaziale, L’incubo di Mr. Aim Lab (di Aims Labs). I test sono cominciati su vari mercati globali da circa due settimane, come ha dichiarato un portavoce. I termini dell’accorso con le singole aziende non sono stati resi noti.

Se il progetto di social gaming mobile avesse successo nella sua fase di test, per TikTok si aprirebbero – probabilmente – le porte che si aprirono all’epoca a Facebook quando scelse di fare la stessa mossa proprio con Zynga.