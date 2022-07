Meta ha registrato un calo delle entrate trimestrali: è la prima volta in assoluto

Meta, la società madre di Facebook, Instagram e Whatsapp, ha registrato il suo primo calo delle entrate trimestrali da quando è diventata pubblica nel 2012. Il fatturato si è attestato a 28,8 miliardi di dollari, in calo di quasi l’1% rispetto all’anno precedente. L’utile netto è sceso del 36% a 6,7 miliardi, in discesa per il terzo trimestre di fila. I risultati ottenuti sollevano una questione molto importante: Meta dovrà dire addio alla sua precedente crescita?

Secondo quanto riportato da Axios, l’azienda, come altre società in questo trimestre, ha affermato di aspettarsi anche venti contrari in valuta estera nel terzo trimestre. All’inizio di quest’anno, l’app di Facebook ha perso anche circa 1 milione di utenti attivi giornalieri. C’è da dire, però, che sarebbe stato difficile battere il trimestre dell’anno precedente, dal momento che gli utili del secondo trimestre nel 2021 hanno registrato la crescita più rapida degli ultimi anni. «Questa prospettiva riflette la debolezza della domanda di pubblicità che abbiamo vissuto per tutto il secondo trimestre e che riteniamo sia guidata da una più ampia incertezza macroeconomica», ha dichiarato il Chief Financial Officer David Wehner. Meta ha di fronte a sé due sfide molto importanti per il suo futuro: aumentare l’offerta dei video brevi (Reels) per competere con TikTok e ricostruire il suo sistema di annunci dopo che Apple ha limitato l’accesso ai dati degli utenti: l’azienda aveva già dichiarato che all’inizio di quest’anno si aspettava che le modifiche al monitoraggio degli annunci gli sarebbero costate 10 miliardi di dollari di entrate pubblicitarie. «Dovremo fare di più con meno», ha detto Mark Zuckerberg, riconoscendo che «la situazione sembra peggiore rispetto a tre mesi fa». E in fine, la costante competizione con TikTok: i cambiamenti apportati a Instagram non sono piaciuti agli utenti, che hanno messo in atto una vera protesta al grido «Make Instagram Instagram again», lamentando la scelta di mostrare sempre più video sul social a discapito delle foto e dei contenuti di amici e parenti in ordine cronologico. Alla battaglia per riportare Instagram alle sue origini, si sono unite anche Kim Kardashian e Kylie Jenner.