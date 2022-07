Come sta andando il primo giorno del registro delle opposizioni per i numeri mobili

Un piccolo avvio con il singhiozzo per la giornata del 27 luglio, giorno uno per la possibile iscrizione dei numeri di telefono cellulari al registro delle opposizioni: il portale registrodelleopposizioni.it – gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni – ha avuto qualche problema di funzionamento in avvio di giornata, visto il grande accesso di traffico sul portale stesso. In molti, infatti, hanno toccato con mano la possibilità – negli ultimi giorni – di poter iscrivere il loro numero di telefono cellulare nell’apposito elenco che permetterà, nel giro di 15 giorni, di essere esclusi dai contatti delle principali agenzie di telemarketing per le quali non è stata data, dall’utente, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Problemi registro delle opposizioni, in mattinata superati gli ostacoli all’accesso

Il test effettuato da Giornalettismo intorno alle 13 ha consentito la finalizzazione dell’operazione di iscrizione di un numero di cellulare all’interno del registro delle opposizioni. Dopo aver selezionato l’opzione “per il cittadino”, il form online è andato avanti: era possibile l’operazione di iscrizione al registro e quella di gestione dell’iscrizione al registro. L’iscrizione poteva avvenire sia tramite SPID, sia senza autenticazione.

Una volta entrati nella schermata, è stato possibile inserire i propri dati di riferimento e inserire il proprio numero di telefono all’interno del registro delle opposizioni, attraverso tre semplici passaggi (che hanno previsto anche una telefonata a un numero fisso, utile a verificare il numero di telefono cellulare che si voleva iscrivere all’interno del registro). Alla fine, è stato possibile eseguire il download del documento che attesta l’avvenuta registrazione.

Il tutto, ovviamente, con qualche piccolo rallentamento nel caricamento. Superati, però, i problemi più evidenti delle prime ore del giorno, con diversi utenti che avevano segnalato l’impossibilità totale all’accesso alla procedura d’iscrizione.