Quali sono le due grandi sfide di Meta per affrontare il futuro

Meta ha di fronte a sé due sfide molto importanti per il suo futuro: aumentare l’offerta dei video brevi (Reels) per competere con TikTok e ricostruire il suo sistema di annunci dopo che Apple ha limitato l’accesso ai dati degli utenti.

Le due grandi sfide di Meta: Reels e sistema degli annunci

Durante una telefonata alla fine del mese scorso, Mark Zuckerberg ha fatto sapere ai suoi dipendenti che ci vorrà del tempo e che l’azienda deve accelerare il processo. A breve saranno rilasciati i risultati trimestrali dell’azienda. Secondo i dati IBES di Refinitiv, potrebbe registrare il suo primo calo dei ricavi nella sua storia come azienda pubblica, con una diminuzione dello 0,4%, circa 29 miliardi di dollari. Gli investitori si aspettano anche una crescita piatta degli utenti e un terzo trimestre consecutivo di calo dei profitti: stanno osservando i segnali di tagli ai progetti hardware e di rallentamento delle assunzioni per gestire i costi. Zuckerberg, sempre durante la telefonata, ha detto che Reels rappresenta una «enorme opportunità», ma ha anche notato che il formato è «ancora solo il 15% circa delle dimensioni di TikTok». «Penso che realisticamente avremo un anno e mezzo, forse anche di più, prima di avere una linea che ci permetta di avere una forte posizione di leadership», ha spiegato. La tempistica per la ricostruzione del sistema di annunci sarà simile. Apple ha, infatti, deciso di permettere agli utenti di limitare la condivisione dei loro dati con quelle aziende che li userebbero per loro scopi commerciali. Questo implica che società come Facebook o Google non potranno più usare parte dei dati dei clienti Apple. Per quanto riguarda i cambiamenti apportati, è lampante la volontà da parte della azienda di somigliare sempre più a Tik Tok. Tanto è vero che molti utenti hanno protestato sulle modifiche a Instagram: tra questi anche Kyle Jenner e Kim Kardashian che si sono unite all’appello di chi chiede di riavere il social così come era in passato, ossia foto e video di amici e profili seguiti in ordine cronologico.