Con Alto Adige Beacon Adventure si ha a disposizione un’escape room a cielo aperto | Viaggiare Informatici

L’Alto Adige come non lo avete mai visto? Anche per gli amanti delle montagne e delle valli del Süd-Tirol c’è un modo inedito e difficilmente provato prima di visitare il territorio. Avete mai pensato all’Alto Adige come un’enorme escape room? Alice Toffalini de @ilmondoattraversoalice su Instagram e Gabriella Korchmaros di @whereyouneedtobe hanno provato l’app Alto Adige Beacon Adventure e hanno raccontato ai microfoni di Giornalettismo come funziona e perché vale la pena provarla quando si visitano le meravigliose zone in questione.

Tra tecnologia bluetooth sfruttata al massimo e giochi, scoprire l’Alto Adige nei suoi lati inediti diventa più semplice grazie al finanziamento, nell’ambito del progetto Beacon Alto Adige, del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR).

LEGGI ANCHE >>> Con l’app PeakVisor si scoprono i nomi di tutti i picchi attorno a noi | Viaggiare Informatici

Come funziona l’app Alto Adige Beacon Adventure?

L’Alto Adige è una di quelle mete classiche che, a chi ama la montagna, capita di visitare molte volte nella vita. Quale è il periodo migliore per visitarla? Chiedendo a Toffalini, travel creator che di quelle zone non ne ha mai abbastanza, ha le idee chiare: «Penso che l’Alto Adige sia bello in tutte le stagioni: in inverno per chi pratica sci e snowboard ma soprattutto in estate per chi fa passeggiate e trekking».

Quale è il valore aggiunto dell’app Alto Adige Beacon Adventure durante la visita? La funzione bluetooth che sfrutta e che, visitando Merano per esempio, permette di scoprire la città sfruttando questa tecnologia: «L’app è molto semplice da utilizzare, le istruzioni sono molto chiare e ci sono domande a cui rispondere». Le buone ragioni per scaricare questa applicazione e usarla per visitare questa zona? «Si tratta di un’escape room, un gioco completamente gratuito che ti permette di scoprire posti di una città che magari prima non conoscevi».