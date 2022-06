I tour (non) pianificati con l’app Get Your Guide perfetti per i last minute | Viaggiare Informatici

Avete mai viaggiato last minute o vi piacerebbe farlo? Ci sono molti luoghi comuni legati a questo modo di viaggiare e di pensare al viaggio, compreso il fatto che non si può realmente trovare quello che si desidera. Partiamo dal presupposto che viaggiare comporta in qualsiasi caso – tranne se si dispone di moltissimo denaro – la necessità di adattarsi in un qualche modo: all’orario del volo un po’ scomodo, all’assenza di un transfer adeguato secondo i propri gusti nel posti di destinazione, a un albergo che magari non si sarebbe scelto ma che è l’unica possibilità in quel momento. Considerata una buona dose di spirito di adattamento e di voglia di avventura, quindi, Andrea Petroni di Vologratis e Fiammetta Gatto di @fiammettaphotos su Instagram ci hanno parlato di come viaggiare last minute nel modo migliore sfruttando la tecnologia a nostra disposizione e, in particolare, l’app Get Your Guide.

Con l’app Get Your Guide puoi prenotare tour senza troppo anticipo

Come organizzare un viaggio all’ultimo approfittando anche di qualche offerta? Nell’intervista di Andrea Petroni a Fiammetta Gatto per Giornalettismo il focus è puntato proprio su questo: «Sono solita organizzare quasi sempre i miei viaggi last minute – spiega Gatto – perché sono abbastanza frenata dal trovarmi davanti ad alcune restrizioni». In un periodo come questo, in effetti, in cui il mondo sta rialzando la testa dopo la pandemia, un ragionamento come questo ha assunto un senso nuovo e ha sicuramente trovato più seguaci.

Parlando di Get Your Guide, che consente di visitare una città senza programmare nulla e che quindi è perfetta in questo contesto, Fiammetta ci ha spiegato che «permette di prenotare esperienze guidate e prezzi più che onesti». L’esperienza positiva che ha condiviso con noi è stata quella di un tour organizzato di notte nella città di Roma, in particolare del Colosseo. L’utilizzo dell’applicazione è molto semplice e, dovendo annullare una visita, è possibile ricevere un rimborso totale. Get Your Guide, in sostanza, è l’app perfetta per visitare le città senza programmare con troppo anticipo.