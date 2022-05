Con l’app Detect si visita una Bologna mai vista prima | Viaggiare Informatici

Bologna è una città affascinante con i suoi tanti portici e a chiunque, la prima volta che la visita e quando poi ci torna, rimangono impressi. Si tratta di una di quelle città in cui se sei in giro per il centro e piove, potresti riuscire a non prendere nemmeno una goccia d’acqua. Sara Rimondi e Lorenzo Amorosi, creator di Thetravelization su Instagram, insieme a Gabriella Korchmaros di Where You Need to Be hanno rivelato ai microfoni di Giornalettismo un modo inedito di visitare la città, uno di quelli che – anche se fosse la cinquantesima volta che vedete la bella Bologna – potrebbe fornirvi nuovi spunti e nozioni che non avevate mai acquisito prima: tutto grazie all’app web Detect Bologna.

LEGGI ANCHE >>> Trekking e viaggi in bici personalizzati grazie a Maps.me | VIAGGIARE INFORMATICI

Le funzionalità dell’app Detect Bologna

Bologna, tra le altre cose, è anche un luogo in cui sono ambientate serie tv gialle e noir. Proprio questo è il filo conduttore che lega le esperienze che si possono fare sfruttando l’app Detect per visitare Bologna anche attraverso i suoi misteri: «L’app è semplicissima da usare – spiegano i due creator -, basta essere a Bologna e geolocalizzarsi scegliendo poi tra il tour dei delitti sotto i portici o una Bologna più noir».

Tra i tanti scrittori e personaggi presenti in app web troviamo, per esempio, l’ispettore Coliandro e Carlo Lucarelli. Tra l’altro un’esperienza di visita del genere, che sicuramente sfrutta la particolare commistione tra digital, turismo e letteratura, può contare sul patrocinio di importanti realtà territoriali e di università; la marcia in più sta anche nel fatto che, come ci hanno raccontato i creator, «l’app è disponibile anche in lingua inglese, quindi perfetta anche per i turisti stranieri».

In conclusione? Un’esperienza irrinunciabile e molto particolare per gli amanti del noir e del genere giallo, italiani o stranieri, che vogliono vedere e rivedere la bella Bologna in compagnia dei personaggi e degli scrittori più famosi.