Muoversi in città e pagare i trasporti con Moovit | VIAGGIARE INFORMATICI

Con Moovit, come ci hanno raccontato Luca Vitiello e Andrea Petroni, muoversi in città e pagare i trasporti è davvero semplicissimo

A chi non è mai capitato di trovarsi in una città poco conosciuta, in Italia o all’estero, e di dover utilizzare il taxi? Ogni città ha i suoi numeri di riferimento e le situazioni alle quali prestare attenzione a partire dai taxi abusivi. Se ci fosse una soluzione per avere a disposizione un servizio di prenotazione taxi a portata di smartphone? Proprio in questa direzione abbiamo deciso di indagare nell’ultima puntata del format Viaggiare Informatici di Giornalettismo grazie all’intervista di Andrea Petroni di Vologratis al creator digitale Luca Vitiello di Viaggiando con Luca su Moovit, l’app che vi tornerà utile non solo per il trasporto pubblico ma anche per quello in taxi.

Prenotare taxi con l’app Moovit

Smettere di impazzire per trovare un taxi è imperativo per chi, spostandosi nelle città che visita, sceglie questo mezzo di trasporto. Proprio in questa chiave Luca Vitiello ci ha introdotto «Moovit, che mi torna sempre utile quando viaggio e mi permette non solo di vedere quelli che sono i mezzi di trasporto più comodi da prendere ma anche i percorsi da attraversare a piedi».

C’è da fidarsi? Sicuramente in termini di precisione, essendo Moovit «collegata con il GPS e quindi ti indica tutte le distanze contate al secondo». E se non si hanno contanti a portata di mano? Che si voglia comprare il biglietto di un mezzo di trasporto pubblico o pagare il taxi, in un paio di tap si collega la carta di credito all’applicazione e tutti i pagamenti – dalle cifre più piccole del biglietto del bus o della metro fino alle svariate decine di euro che a volte possono servire per spostarsi in taxi – possono essere effettuati comodamente tramite smartphone.

Moovit invia anche notifiche sulla base della geolocalizzazione sulle variazioni dei mezzi – dagli orari agli scioperi, tenendo conto anche degli eventi e delle chiusure cittadine – permettendo quindi, in una sola applicazione, di avere a portata davvero tutto quello che è utile per muoversi in città.