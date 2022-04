Scoprire il territorio con la realtà aumentata grazie all’app Tabui | VIAGGIARE INFORMATICI

Il Piemonte è senza dubbio una meta affascinante in Italia e, tra Langhe e buon vino, c’è un’attrazione che ha preso piede particolarmente nell’ultimo decennio e che costituisce un’esperienza unica: la visita delle Grandi Panchine o Big Bench. Simbolo delle Langhe, le Grandi Panchine di Chris Bangle nascono nell’ambito dell’iniziativa BIG BENCH COMMUNITY PROJECT (BBCP) a sostegno delle comunità locali, del turismo e delle eccellenze artigiane di tutti i paesi in cui sono sorte queste installazioni. Andrea Petroni di Vologratis e Greta Dealessi di The Greta Escape hanno approfondito la questione per Giornalettismo parlando dell’app Tabui che, tra le altre cose, mappa le Big Bench ormai presenti in tutta Italia e che si distingue per la sue funzione di realtà aumentata.

L’app Tabui tra realtà aumentata e Big Bench in tutta Italia

Tra le varie località di nicchia e l’aumento esponenziale delle Big Bench negli ultimi anni, in Piemonte con Tabui c’è sicuramente moltissimo da sperimentare e conoscere. In particolare l’app risulta – secondo l’esperienza di Dealessi – «moderna, completa e intuitiva». Il vantaggio è che «con uno smartphone in mano in un paio di tocchi trovi esattamente quello che stai cercando». Il plus di Tabui è che sfrutta la realtà aumentata per visitare e conoscere il territorio.

C’è poi la realtà aumentata di Tabui, una funzione che permette di vivere il territorio in maniera inedita. Sullo schermo dello smartphone, infatti, compaiono una serie di informazioni su quello che si sta inquadrando ed è possibile sfruttarla per conoscere in maniera rapida e diretta nuovi punti di interesse o informazioni aggiuntive che prima non si sapevano. La travel creator, che ha provato questa funzione, «le località coperte danno un’esperienza magica perché puoi trovarti ovunque e in qualsiasi momento, anche quando sei sul divano».