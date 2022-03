Nuovi itinerari e punti panoramici grazie all’app Visit a City | VIAGGIARE INFORMATICI

Ci sono città italiane che conosciamo come le nostre tasche e che abbiamo visitato più volte ma chi viaggia e ama viaggiare sa che un posto già conosciuto può diventare tutto nuovo se si sa dove andare. Proprio in questo è utile l’app Visit a City, che permette – tra le altre cose – di creare itinerari ad hoc e sempre nuovi di Roma, Milano, Firenze, Venezia, Napoli (le città che la maggior parte di noi ha visto più volte e che tendiamo a credere abbiano ben poco da offrirci ancora). Una funzionalità senz’altro interessante è quella che permette di trovare nuovi punti panoramici (indubbiamente utile in posti come Firenze e Roma e che può fornire spunti sorprendenti in realtà come Milano). Gabriella Korchmaros di Where You Need to Be ha intervistato per Giornalettismo i travel blogger Valentina Morena e Alessandro Pomponi di Two Cookies In The World, travel couple romana da oltre 30 mila follower su Instagram.

Come funziona Visit a City: l’esperienza di Valentina Morena e Alessandro Pomponi

Il punto panoramico di Roma migliore? «Non posso che consigliarti il Giardino degli Aranci – risponde Alessandro Pomponi ai microfoni di Giornalettismo – che permette di avere una vista meravigliosa di tutta Roma, soprattutto dell’Isola Tiberine e del Tevere». Una chicca tra le chicche che l’app Visit a City permette di scoprire a chi la sa sfruttare nel modo giusto.

«L’applicazione è in inglese ma ha un’interfaccia facile e utilizzabile anche da chi, come me, ha un livello base di conoscenza della lingua», ci conferma Valentina Morena. Non c’è da vivere la lingua inglese dell’app Visit a City come un limite, dunque, ma come un’opportunità per partire dalle basi e migliorare. E per quanto riguarda la pianificazione dei viaggi? Two Cookies In The World non hanno dubbi sull’importanza della pianificazione e di avere un itinerario ben definito all’arrivo in una qualsiasi città: «A me è piaciuto tanto l’itinerario proposto per Firenze, che abbiamo utilizzato scegliendo la funzione “Itinerario in due giorni”».