Trekking e viaggi in bici personalizzati grazie a Maps.me | VIAGGIARE INFORMATICI

Abbiamo parlato di un Salerno inedito, quello dei cammini e del trekking di Maps.me, insieme a Gabriella Korchmaros di Where You Need to Be e al creator Raffaele Giordano

Salerno e la sua provincia non sono, come ci si potrebbe aspettare, solo mare. Ci sono zone bellissime e perfette per fare lunghe camminate con vista e per mettersi alla prova con diversi livelli di trekking. Dove scoprirle? Sfruttando le potenzialità dell’app Maps me, come ci hanno raccontato Gabriella Korchmaros di Where You Need to Be e il travel creator Raffaele Giordano di Raffaele in giro nel mondo su Instagram. Con i suoi percorsi disponibili in tutto il mondo, gli itinerari super dettagliati a seconda delle esigenze e le mappe offline sono tra i punti di forza maggiori di questa realtà digitale utile per chi ama viaggiare zaino in spalla.

Tutte le potenzialità di Maps me spiegate facili

Salerno e provincia sono dotate di bellissimi percorso per fare trekking «sia sul mare – come sottolinea Raffaele Giordano ai microfoni di Giornalettismo -, con la costiera Amalfitana, sia nell’entroterra, con il Cilento». Oltre al trekking, Maps.me è utile anche per chi questi percorso ama farli in bici. «Io Maps.me la utilizzo praticamente per ogni cammino», ha spiegato Giordano, sottolineando la funzionalità real time dell’app che dovrebbe fornire tutta una serie di aggiornamenti quotidiani per aiutare i viaggiatori.

«Gli aggiornamenti vengono rilasciati da tutti gli altri viaggiatori e si possono visualizzare all’istante», conclude il travel creator, sottolineando la semplicità nell’utilizzo di questa applicazione che risulta essere la sua carta vincente. Tra le altre cose, con Maps.me si può non solo individuare i punti di interessi nei dintorni così da creare un percorso ad hoc, ma anche prenotare gli alloggi lungo la via per fermarsi a dormire. Tutti i luoghi che contribuiscono a rendere il viaggio unico possono poi essere salvati? «Certo, puoi salvare tutti i luoghi preferiti: dove dormi, dove vorresti passare, quelli che ancora vuoi visitare. Si può salvare davvero tutto».