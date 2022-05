La Ligura, così come tutte le altre regioni, è legata a una serie di luoghi comuni: se da un lato abbiamo il pesto, la cui bontà può essere confermata da chiunque abbia fatto un tour della regione, dall’altro c’è il celebre braccino corto dei liguri. «I genovesi diranno di non essere tirchi ma parsimoniosi», ci scherza su Monica Bruni, travel designer autrice dei contenuti di inviaggioconmonica su Instagram. Insieme a Andrea Petroni di Vologratis abbiamo fatto un viaggio digitale in Liguria evidenziando quelle che sono le peculiarità dell’app La Mia Liguria e quelli che sono i punti di forza per permettere di confezionare una visita su misura della regione italiana.

App La Mia Liguria per gli itinerari personalizzati in regione

Disponibile sia su Android che su iOS, l’app turistica di Regione Liguria permette di organizzare le vacanze e il tempo libero che si passa in questo luogo con pochi tocchi e, soprattutto, vedendosi suggerite – tra centinaia di esperienze e itinerari possibili – quelle più adatte ai propri gusti e alle proprie esigenze. I punti di forza app La Mia Liguria? «Fornisce tantissime informazioni non solo sugli itinerari ma anche su eventi, mostre, gastronomia. Insomma, è utilissima per tutto quelli che vengono a visitare la Liguria», ha spiegato la travel designer ai microfoni di Giornalettismo.

Esiste anche la funzione LaMiaLiguria su misura, un esperimento che permette di crearsi un’itinerario basato sulle proprie esigenze specifiche che – effettivamente – permette di strutturare l’esperienza di viaggio nella regione del pesto tarandola a seconda delle specifiche esigenze: «La prima volta che si entra, l’app propone un piccolo questionario sui gusti dell’utente- ci ha spiegato Monica Bruni – in modo da poter proporre le attività più adatte».

Cose da ricordare andando a visitare la Liguria? Che il luogo comune del braccino corto, come non esita a sottolineare Bruni, deriva dal fatto che a Genova «nel 1497 è nata la prima banca nel mondo, il Banco di San Giorgio». Visitare la Liguria per credere.