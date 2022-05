La gamification dei viaggi con Questo App | Viaggiare Informatici

Viaggiare e giocare sono due azioni che, spesso e volentieri, non vengono associate. Viaggiare giocando, però, si può e si deve fare perché permette di vedere città in cui magari si è stati già diverse volte con occhi del tutto diversi. A raccontarci della gamification del viaggio ci ha pensato Elena Farinelli di @nellifirenze su Instagram intervistata per Giornalettismo da Andrea Petroni di Vologratis e approfondendo gli utilizzi di un’applicazione come Questo App, con tutte le funzioni che dovrebbero spingere ad utilizzarla per visitare almeno una volta una città (sia in Italia che nel resto del mondo) per poi, magari, scoprire un modo tutto nuovo di viaggiare dove si è già stati e in altri luoghi nuovi.

Caccia al tesoro nelle città d’Italia con Questo App

La travel creator, che vive a Firenze, ci ha raccontato della sue esperienza con Questo App: «Si tratta di un modo per scoprire una città giocando, una via di mezzo tra un walking tour e un gioco di ruolo: mi scarico il gioco, seguo un itinerario, risolvo gli indizi e magari alla fine arrivo a destinazione». Un’app che, alla fine dei conti, permette di essere non solo partecipante ma anche creator.

Il tema è uno solo, quando si parla della differenza di utilizzo di Questo App in tal senso: «È bello sia partecipare che essere creator, per essere creator però – ci ha spiegato la creator Elena Farinelli – per essere creator bisogna conoscere molto bene la propria città». A seconda delle città ci sono diversi giochi e, ognuno di questi, ha un prezzo. Ne vale la pena? «Il prezzo secondo me è corretto considerato che si parte da importi davvero piccoli, 4,99 o 9,99, e se consideri il fatto che stai circa un’ora in gioco il prezzo è giusto». Abbiano inizio le cacce al tesoro nelle più belle città italiane, dunque!