Diario di viaggio da vivere e condividere con l’app Polarsteps | Viaggiare Informatici

Tenere un diario di viaggio, un po’ come quelli di bordo che alcuni marinai e figure storiche hanno tenuto durante le lunghe traversate oceaniche, è un’idea molto romantica e apprezzata per chi ama esplorare il mondo. Oggi, ovviamente, non esiste solo il diario di viaggio inteso come quaderno o libro pieno di pagine bianche da riempire a penna ma ci sono molte possibilità di tenere dei veri e propri diari di viaggio digitali. Insieme a Andrea Petroni di Vologratis e a David Pinto, travel creator che sta dietro l’omonima pagina Instagram dedicata ai viaggi, abbiamo esplorato le potenzialità dell’app Polarsteps in questo senso.

L’app Polarsteps per un diario di viaggio a 360°

Perché realizzare un diario di viaggio? David Pinto, nella sua esperienza, non ha dubbi: «È sempre bello realizzare un diario di viaggio, hai la possibilità di rivivere il tuo viaggio ogni volta che vuoi». Con Polarsteps il diario di viaggio diventa digitale e le sfaccettature che l’esperienza tramite smartphone può fornire sono davvero moltissime: «Io utilizzo questa applicazione – ha raccontate David Pinto ai microfoni di Giornalettismo – perché la trovo davvero utile. Basta dirle dove si va e il resto lo fa da sé».

Qualche esempio delle funzionalità inedite che può fornire a un viaggiatore che non vuole dimenticare nessun dettaglio della sua esperienza? Esiste una funzione dedicata per trasformare il percorso fatto in una mappa personalizzata che torna «utile per salvare il tuo itinerario e i luoghi visitati, avere una stima della durata del tuo viaggio, della tua vacanza e dei chilometri totali percorsi». Foto, video, pensieri e qualsiasi attività relativa al viaggio può essere raccolta e anche condivisa: «L’app controlla di volta in volta la tua posizione e pubblica i risultati su una tua pagina dedicata, in questo modo puoi condividere i tuoi viaggi con i tuoi follower».