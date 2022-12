La nomina del nuovo direttore del Tg2 dopo che Sangiuliano è diventato ministro

Una nomina in continuità. Il Tg2, dopo che l’ex direttore Gennaro Sangiuliano è diventato ministro dei Beni Culturali del governo di Giorgia Meloni, ha una nuova guida. Si tratta del giornalista Nicola Rao, entrato in Rai nel 2003, in passato vicedirettore del Tg1 e direttore responsabile della sede della Tgr in Lazio. Nel frattempo, dopo il giuramento del ministro Sangiuliano, la direzione del Tg2 era stata assunta – con un interim – da Carlo Pilieci.

Nicola Rao è il nuovo direttore del Tg2, dopo Sangiuliano

Non cambiano gli equilibri in Rai, non ci sono stati particolari problemi di ratifica per quanto riguarda la nomina all’interno del consiglio d’amministrazione del servizio pubblico. Nicola Rao, infatti, è considerato vicino a Fratelli d’Italia, esattamente come in area centro-destra doveva collocarsi la nomina del predecessore Sangiuliano. Nell’ambito della sua carriera – anche prima del suo ingresso in Rai, come cronista dell’Adnkronos – si possono collocare passaggi importanti nell’analisi politica della storia d’Italia e nell’ambito di un argomento che è diventato nuovamente di grande attualità vista l’ultima lettera inviata alla famiglia Orlandi: l’intervista ad Alì Agca in carcere.

Nei mesi scorsi, Rao era stato al centro di una polemica e di una lettera di solidarietà da parte di una parte di colleghi. Nel primo giro di nomine del consiglio d’amministrazione per la direzione delle testate della Rai, infatti, Rao era stato escluso dalla direzione. Il quotidiano Repubblica aveva attribuito la mancata nomina al suo eccessivo schieramento a destra e alla pubblicazione di alcuni libri di area culturale. Diversi giornalisti ed esponenti del mondo della cultura avevano firmato un appello affinché questo presunto pregiudizio nei suoi confronti potesse essere archiviato. La nomina è arrivata soltanto qualche mese più tardi rispetto al previsto.