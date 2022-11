Il ministro della Cultura vuole che la Rai faccia una fiction su Oriana Fallaci (ma l’ha fatta già nel 2015)

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha rilasciato una lunga intervista a Il Giornale. Per omaggiare il fondatore della testata, ha parlato della possibilità che la Rai possa fare una fiction su Indro Montanelli, parlandone in abbinata rispetto a una possibile fiction anche su Oriana Fallaci. Nello specifico, il passaggio indicato nell’intervista alla testata è questo: «Io chiederò alla Rai di fare una fiction sulla vita di Indro Montanelli e su quella di Oriana Fallaci – ha detto il ministro della Cultura -. Penso che sia giusto raccontare la nascita del Giornale, quando c’era la deriva di sinistra del Corriere della Sera e Montanelli decise di andarsene».

Sangiuliano e la fiction Rai su Oriana Fallaci

Le parole del ministro, tuttavia, non hanno probabilmente preso in considerazione un passaggio storico. Nel 2015, infatti, la Rai aveva già proposto una mini-fiction in due puntate (come spesso usava fare in quel periodo: i prodotti realizzati, prima della rivoluzione di Netflix, erano molto meno seriali rispetto a oggi) su Oriana Fallaci. La vita della giornalista, infatti, era stata già presa in considerazione ed esaminata dalla fiction L’Oriana, datata appunto 2015, proposta in due giornate: il 16 e il 17 febbraio di quell’anno, trasmessa sulla rete ammiraglia, Raiuno.

La contraddizione in termini è stata notata da Luca Bizzarri, che ha immediatamente rilevato l’accaduto:

Gennaro Sangiuliano dice che la Rai deve fare una fiction su Oriana Fallaci senza sapere (anche) che la Rai ha già fatto una fiction su Oriana Fallaci.

La cultura in buone mani. pic.twitter.com/dy9DmYNkr2 — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) November 7, 2022

La fiction del 2015 era stata prodotta da Fandango ed era stata sceneggiata da Stefano Rulli e Sandro Petraglia. Lo sceneggiato si era basato sull’incontro tra la Fallaci e una giovane giornalista che la considera la sua fonte d’ispirazione. Dal pretesto dell’incontro, poi, è nata l’occasione per ripercorrere a ritroso tutti i momenti più significativi della carriera della giornalista, le sue interviste più importanti, i passaggi cruciali della sua carriera. Sono passati sette anni dalla fiction Rai su Oriana Fallaci. Evidentemente, il ministro della Cultura ritiene importante che si rinfreschi la narrazione sulla vita della giornalista sugli schermi del servizio pubblico. Ma non è frequentissimo che la Rai riproponga, a breve distanza di tempo, lo stesso soggetto per una fiction.