«Serve un chiarimento sulle dichiarazione dell’on La Russa su Sangiuliano»

Partiamo con i precedenti relativi al direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, in particolar modo quello più recente della presenza alla convention programmatica di Fratelli d’Italia in qualità – in teoria – di moderatore a un dibattito che poi si è rivelato essere, come ha riferito la Rai stessa dopo aver condotto le opportune indagini, un «un intervento dal palco» che gli è costato un richiamo formale da parte dell’azienda. Già in passato, nel 2019, il suo tg era stato giudicato troppo sovranista e stavolta la polemica è incentrata sulle parole di La Russa su Sangiuliano rispetto alle quali è stato chiesto conto nuovamente all’azienda pubblica per cui lavora.

Ho chiesto chiarimenti in CdA sulle dichiarazioni dell’on. La Russa sul conto del direttore del Tg2 durante la trasmissione @Mezzorainpiu

L’AD ha comunicato la risposta scritta in CDA, ritengo che per trasparenza e rispetto verso i cittadini venga comunicata dall’azienda. pic.twitter.com/QHWSPk4eV0 — Riccardo Laganà (@lagana_riccardo) July 28, 2022



LEGGI ANCHE >>> Sangiuliano, la differenza tra l’intervento alla convention di FdI e l’intervista a Renzi

La Russa su Sangiuliano, cosa è stato detto durante Mezz’ora in più

Riprendiamo le dichiarazioni fatte dal senatore di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa durante la puntata di Mezz’ora in più di Lucia Annunziata della scorsa domenica. Chiamandolo Genny Sangiuliano – appellativo che denota una certa confidenza – il direttore del Tg2 è stato inserito tra coloro che La Russa ha definito una serie di figure «pronte a sottoscrivere il nostro programma e, perché no, qualcuno sarà anche pronto ad assumersi le responsabilità se sarà chiamato».

Di questa dichiarazione che, qualora corrispondesse al vero, costituirebbe un ovvio conflitto rispetto al ruolo di Sangiuliano nel servizio pubblico. Il Consigliere di Amministrazione RAI Riccardo Laganà ha «chiesto chiarimenti in CdA sulle dichiarazioni dell’on. La Russa sul conto del direttore del Tg2 durante la trasmissione

@Mezzorainpiu – si legge su Twitter – L’AD ha comunicato la risposta scritta in CDA, ritengo che per trasparenza e rispetto verso i cittadini venga comunicata dall’azienda».

La richiesta esplicita, quindi, è quella La Russa e Giuliano rendano conto di quanto affermato dal primo nel corso del programma.