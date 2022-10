Nella giornata delle consultazioni l’interesse di molti italiani era per gli audio di Gubbio

Ieri è stata una giornata molto importante per l’Italia e per gli italiani, quella in cui…abbiamo scoperto la verità sugli audio di Gubbio. Il 21 ottobre 2022 passerà alla storia non solo per le consultazioni che hanno portato alla formazione del governo Meloni, i cui ministri giureranno questa mattina – 22 ottobre – alle ore 10 ma soprattutto per la questione che – evidentemente – ha interessato gli italiani molto più di quanto non lo abbiano fatto le sorti politiche del paese (almeno sul fronte dell’interesse in rete). A provare il risultato di questo confronto audio Gubbio consultazioni sono i dati di Google Analytics.

In rosso l’interesse degli italiani su Google per le consultazioni che porteranno a #MeloniPremier.

In blu quelle sull’emergenza che ha colpito il nostro Paese: lo scenario apocalittico di #Gubbio. Niente scherzi sulle vere priorità del Paese: la 💩 è una cosa seria#CineGubbio pic.twitter.com/7PUCpxB7n9 — Daniele Villa (@villa_daniele_) October 21, 2022



Confronto audio Gubbio consultazioni con Google Analytics

Nel corso della giornata di ieri la mega tematica, in Italia, avrebbero dovuto essere le consultazioni. Con l’arrivo dei nomi dei ministri, in serata, le attenzioni di molti si sono concentrate sul team scelto da Meloni (abbiamo spiegato perché, nonostante sia il direttore del Tg2, la presenza del nome di Sangiuliano non sorprenda) ma non c’è dubbio – guardando i dati della giornata su Google Analytics – che gli interessi degli italiani fossero ben altri.

Su Twitter sta ottenendo parecchio successo un grafico che mostra – almeno fino a metà della giornata – un picco di ricerche evidentemente alto su Google Analytics per la questione degli audio di Gubbio che è stata riportata da tutta la stampa italiana e che noi di Giornalettismo abbiamo verificato. Al di là di meme, ironia e facili battute, abbiamo fornito una serie di elementi di contesto che era necessario avere per capire la reale situazione relativamente ai malori diffusi che avrebbero colpito molte persone in seguito a una cena. Fino ad arrivare al post del ristorante precedente alla diffusione social della questione che, già una settimana fa circa, aveva smentito tutto.

Anche su Twitter, tra Gubbio e l’hashtag #CineGubbio – che ha permesso alle persone di diffondere, come capita in questi casi, giochi di parole cinematografici modificando i titoli dei film a seconda del tema del giorno – l’interesse comune per le questioni intestinali è stato molto alto.