Ritorna una versione più subdola della truffa del buono Coop dalla Regione Lazio

Di truffe via sms gli abitanti del Lazio ne sanno qualcosa, come vi abbiamo già spiegato in più occasioni. C’è stata quella sgrammaticata per il buono benzina e, in precedenza, quella relativa a un presunto buono spesa accessibile cliccando su un link (di cui vi avevamo parlato a gennaio) e di un buono spesa fasullo associato alla Coop. In tutti questi casi si trattava di smishing, che è stato prontamente segnalato – in alcuni casi – direttamente dalla Regione Lazio. A ottobre 2022 risulta che questi sms truffa buono Coop Regione Lazio siano tornati a girare, stavolta con un’aggravante che già avevamo constatato in una truffa di Poste Italiane: il numero da cui arriva l’sms truffa è quello della Regione Lazio che – in alcuni casi – ha inviato in precedenza alla persone (come si vede nello screen qui sotto) il promemoria relativo alla vaccinazione Covid.

La truffa buono Coop Regione Lazio versione pro

Come nel caso di PosteInfo che la Polizia di Stato aveva segnalato, anche questa volta la dinamica è la medesima e ugualmente subdola. Lo stesso identico sms è arrivato ai telefoni personali di tre persone che lo hanno segnalato a Giornalettismo, una delle quali lo ha ricevuto anche sul telefono aziendale. Come si vede dallo screen, il testo è molto semplice e facilmente identificabile – vista la presenza di link – come un tentativo di smishing, truffa via sms.

Quello che rende la comunicazione subdola, però, è che arriva dallo stesso identico numero di telefono attribuibile alla Regione Lazio che – precedentemente – ha inviato alla persona che lo ha ricevuto il reminder per recarsi presso la sede dove avrebbe ricevuto la vaccinazione Covid. Se tendenzialmente potremmo essere portati a non cliccare su un link del genere ricevuto da un numero sconosciuto, il fatto che sia la Regione Lazio a mandarlo sfruttando un numero con cui già abbiamo ricevuto una comunicazione ufficiale potrebbe essere la svolta che porta molte più persone a cascarci.

La truffa del buono Coop Regione Lazio, quindi, continua a circolare e diventa sempre più complesso comprenderne la natura. Abbiamo provato a contattare l’ufficio stampa della Regione Lazio e, se e non appena riceveremo riscontro, l’articolo verrà aggiornato.

Spoofing: la pratica di fingersi qualcun altro via sms e non solo

Lo spoofing è una pratica di cui avevamo già parlato relativamente a un tentativo di Poste per chiedere l’aggiornamento dei dati anagrafici. Si tratta di una tecnica che si diversifica a seconda del mezzo usato – che può essere non solo l’ID chiamata ma anche la mail o l’indirizzo IP – e che, in questo caso, ha fatto sì che le persone ricevessero un sms da un numero apparentemente attendibile che, però, cela una truffa. Solitamente si punta ad ottenere i dati delle persone fingendosi istituti bancari o provider telefonici ma, in questo caso, si è arrivati a fingersi la Regione Lazio.