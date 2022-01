Attenzione alla truffa dell’sms per buoni spesa della Regione Lazio

No, non è la Regione Lazio che ha inviato quell'sms in cui si promettono buoni spesa se si clicca su un link

Siete tra quelli che, in questo ultimo periodo, stanno ricevendo un sms alquanto sospetto su dei presunti buoni spesa messi a disposizione dalla Regione Lazio. La prassi è sempre la stessa, quella che caratterizza lo smishing (truffa via sms): la persona riceve un sms che, apparentemente, arriva da una fonte che si qualifica come un’istituzione o un corriere. La persona che legge l’sms viene spinta a cliccare su un link per ricevere qualcosa o poter rintracciare un pacco e, a quel punto, scatta il furto di dati. Una delle ultime truffe via sms è, appunto, quella degli sms buoni spesa Lazio che ha spinto la regione a diramare una nota ufficiale in merito alla questione.

La nota della Regione sull’sms buoni spesa Lazio

«Sta circolando in queste ore una truffa via sms in cui si invitano le persone a cliccare su un link per ricevere un buono spesa – scrivono per chiarire la situazione e evitare che coloro che sono meno avvezzi alla tecnologia possano cascarci – La Regione Lazio è totalmente estranea all’iniziativa e si invitano tutti gli utenti a non cliccare sul link». La nota prosegue spiegando ai cittadini che, qualora la Regione scegliesse di procedere con iniziative simili, non sono questi i canali che adotterebbe.

«Ogni comunicazione riguardante i buoni spesa viene comunicata solo ed esclusivamente attraverso comunicazioni e canali ufficiali della Regione Lazio. La Regione Lazio si riserva di intervenire legalmente per accertare l’origine di questi messaggi falsi che puntano a truffare i cittadini». Eccoci di fronte all’ennesimo caso di truffatori che sfruttano l’ingenuità (o l’età) di determinati soggetti non facendosi scrupolo della necessità di un cittadino di poter accedere a buoni spesa. Una volta di più, quindi, quando si ricevono comunicazioni mail o sms di questo tipo non bisogna mai cliccare sui link presenti nei messaggi.