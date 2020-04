Nicola Porro già negli scorsi giorni aveva parlato della sua vittoria contro il coronavirus ed ora arriva un’altra bella notizia. Il popolare conduttore tornerà i tassi con Quarta Repubblica a partire da lunedì 6 aprile su Rete4. Il programma non era più andato in onda proprio a seguito della positività di Nicola Porro dallo scorso 8 marzo. La redazione infatti, secondo protocollo, aveva dovuto passare due settimane in quarantena. Ora dopo che sono passati diversi giorni dalla negatività del conduttore il programma può finalmente tornare in onda a quasi un mese esatto di distanza.

Quarta Repubblia è stato sostituito nel palinsesto informatico di Rete 4 da delle puntate speciali di Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli. Ricordiamo che le reti Mediaset hanno dovuto subire dei grossi tagli dei programmi, infatti sono stati anche sospesi Le Iene e La Repubblica delle Donne. Il primo dovrebbe tornare in onda il 23 aprile, mentre ancora non si sa per il programma di Piero Chiambretti con il conduttore che comunque è stato dimesso dall’ospedale dopo essere guarito dal covid-19.

Diamo il nostro bentornato sul piccolo schermo a Nicola Porro e lo aspettiamo lunedì prossimo in prima serata per ampliare l’offerta dell’informazione riguardo l’emergenza coronavirus.