Nicola Porro positivo al Covid-19

Dopo il caso di tampone positivo all’interno della redazione de Le Iene, a Mediaset arriva un altro caso di Covid-19: si tratta del giornalista Nicola Porro. Il test effettuato, secondo quanto riportato dall’AdnKronos, ha costretto il conduttore, seguendo le prassi indicate dal protocollo, a disdire tutti gli impegni televisivi, compresa la sua trasmissione Quarta Repubblica che era in programma questa sera su Rete4.

Secondo quanto riporta TPI, questa sera Nicola Porro comunicherà l’esito del suo test in collegamento in diretta con Stasera Italia, la trasmissione pre-serale di Rete4 condotta da Barbara Palombelli. Per lui, come per tutta la redazione e le persone che hanno lavorato al suo fianco negli ultimi giorni, saranno effettuate tutte le procedure previste dal protocollo sanitario.

Nicola Porro positivo al test sul Covid-19

Secondo le prime informazioni, le condizioni di salute di Nicola Porro, apparso questa mattina in un video pubblicato sul suo canale Facebook in cui criticava il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per la gestione dell’emergenza in Italia, non sarebbero gravi. Il giornalista accuserebbe solamente alcune difficoltà respiratorie, sintomo di un affaticamento.

