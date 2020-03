Le Iene sospese: un caso di Covid-19 in redazione

Un caso di positività al test sul Covid-19 all’interno della redazione de Le Iene. La notizia, seppur senza ufficialità, era iniziata a circolare nel corso della giornata di domenica. Poi, intorno alle ore 15, la trasmissione di Italia 1 ha pubblicato sul proprio sito e sui suoi canali social la conferma. Il programma non andrà in onda per le prossime due settimane – il tempo della quarantena – e in attesa che si capiscano meglio gli sviluppi di questa situazione. Ovviamente, per motivi di privacy, né il programma né il Gruppo Mediaset ha diffuso l’identità della persona risultata positiva al tampone.

«Nella redazione del programma di Italia1 Le Iene si è verificato un caso di positività al Coronavirus – si legge nel breve comunicato pubblicato sul sito ufficiale della trasmissione Mediaset -. Nonostante il caso non riguardi la squadra di professionisti presente negli studi televisivi, Mediaset ha preferito sospendere il programma per cautela sanitaria e ha invitato tutti i professionisti coinvolti a restare in isolamento domiciliare».

+++LE PROSSIME PUNTATE NON ANDRANNO IN ONDA IN ATTESA DEGLI SVILUPPI DELLA SITUAZIONE+++https://t.co/KjzN58dT4h — Le Iene (@redazioneiene) March 8, 2020

Le Iene sospese per Coronavirus

Non si tratta, dunque, di una delle persone presenti negli studi televisivi durante la diretta della trasmissione su Italia 1 (il martedì e il giovedì alle ore 21.20). Nonostante questo, a scopo precauzionale, è stato deciso di sospendere la messa in onda del programma e la realizzazione dei servizi, seguendo il protocollo medico per evitare che il contagio possa diffondersi. «Pertanto le prossime puntate del programma non andranno in onda in attesa degli sviluppi della situazione. Nella redazione de Le Iene si è verificato un caso di positività al Coronavirus. Mediaset ha preferito sospendere il programma per cautela sanitaria», si conclude la nota diffusa sul proprio sito.