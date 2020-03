Dopo la grande paura e il dolore per la morte dell’amata madre Felicita adesso per Piero Chiambretti c’è la gioia per aver sconfitto il coronavirus. Il popolare conduttore è stato dimesso dall’ospedale Mauriziano di Torino dove era ricoverato dal 16 marzo scorso insieme proprio alla madre, che a differenza sua non ce l’ha fatta.

Il conduttore di “#CR4-La Repubblica delle donne” era risultato positivo al Covid-19 e dopo due lunghe settimane di lotta contro il virus oggi è stato dimesso ed è tornato a casa, dove passerà altri giorni in convalescenza:

“Ringrazio con tutto il cuore il personale sanitario del Pronto Soccorso dell’ospedale Mauriziano di Torino che mi ha assistito e curato con abnegazione, passione e grande umanità in questi lunghi giorni di malattia e di sconforto psicologico. Sono guarito, ho due tamponi negativi. Un messaggio di speranza che voglio condividere e trasmettere a tutti”.

Un ideale abbraccio a Piero Chiambretti, sperando di rivederlo presto sul piccolo schermo.