La trasmissione di Piero Chiambretti, #CR4 – La Repubblica delle Donne, era stata sospesa da qualche giorno, proprio a causa di un contagio da coronavirus. Adesso, secondo quanto apprende Dagospia che ha lanciato l’anticipazione, il conduttore televisivo sarebbe risultato positivo al Covid-19 e sarebbe ricoverato, insieme alla madre, all’ospedale Mauriziano di Torino. Una notizia che sta rimbalzando rapidamente su tutti i siti di news, anche perché si tratterebbe del terzo caso registrato negli studi Mediaset, dopo quanto accaduto a Le Iene e a Nicola Porro, il conduttore e giornalista che solo la settimana scorsa aveva annunciato la sua positività al coronavirus.

LEGGI ANCHE > Nicola Porro positivo al Covid-19

Piero Chiambretti positivo al coronavirus, ricoverato a Torino

La produzione e l’azienda Mediaset avrebbero già invitato tutti i partecipanti alla trasmissione, compresi gli ospiti come Michelle Hunziker, Lory Del Santo e Iva Zanicchi, a mettersi in quarantena in via del tutto precauzionale per evitare la diffusione del contagio. Piero Chiambretti ha 63 anni, con lui in ospedale ci sarebbe anche l’anziana madre. Al momento, le loro condizioni di salute non sono note e c’è assoluto riserbo intorno al loro ricovero nel centro di Torino.

L’ultima puntata di #CR4 – La Repubblica delle Donne era stata registrata soltanto due settimane fa, quando l’emergenza coronavirus già dilagava nel nord Italia.