L’iHeart Living Room Concerto for America annunciato negli scorsi giorni da Elton John è andato in scena. L’evento ha visto cantare insieme in un unico grande evento tantissime star della musica internazionale, che si sono unite per raccogliere fondi contro l’emergenza coronavirus. L’evento per la sua portata data l’importanza dei media al giorno d’oggi rispetto all’epoca può essere visto come il nuovo Live Aid, il grande evento che vide i Queen esibirsi a Wembley il 13 luglio 1985.

Un evento musicale con oltre 7 ore di diretta in cui Elton John ha riunito alcuni dei nomi più importanti della musica internazionale: la super star Lady Gaga, Demi Lovato, Camila Cabello, Lizzo, Mariah Carey, Alicia Keys, Sam Smith e la prossima interprete del tema nel 25esimo film su James Bond Billie Eilish in coppia con il fratello Finneas. L’iHeart Living Room ha anche visto la straordinaria partecipazione dei Backstreet Boys guidati da Nick Carter, più Billie Joe Armstrong dei Green Day e Dave Grohl dei Foo Fightersche. Un’altra amica è sicuramente Ellen DeGeneres, che ha regalato battute e fatto ridere milioni di americani rinchiusi a casa. Una grandissima sorpresa è arrivata nel finale quando Elton John, che recentemente aveva dovuto interrompere un tour per la perdita della voce, ha regalato un fuori programma sulle note di “Don’t Let the Sun Go Down on Me”.

Elton John e i suoi amici che si sono esibiti con l’iHeart Living Room avevano l’obiettivo di raccogliere fondi contro il coronavirus e aiutare così i medici americani in grave difficoltà. Il ricavato sarà infatti devoluto alla Feeding America e alla First Responders Children Foundation, due delle tante associazioni in prima linea.