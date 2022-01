Novecento di Baricco diventa il primo NFT di un’opera letteraria italiana

Anche la letteratura italiana è entrata ufficialmente a far parte del mondo degli Nft. Mentre il mercato dell’arte digitale arriva quasi ad equivalere a quello globale dell’arte in termini di valore di mercato e in tanti si lanciano in questo mondo – compresa Melania Trump -, in questo periodo non festeggiamo solo il primo monumento italiano (nel mondo) a diventare NFT ma anche il primo libro. L’NFT Novecento di Baricco sarà messo in vendita a partire dal mese di marzo ed è l’autore stesso ad aver spiegato la scelta di entrare a far parte della blockchain (registro permanente facendo parte del quale si registra una certificazione di proprietà inalterabile e incancellabile).

L’NFT Novecento di Baricco è l’interpretazione vocale dell’opera

A interpretare Novecento registrandolo e entrando nel panorama degli NFT è stato l’autore stesso. Perché così e perché proprio ora? «C’è qualcosa che sta succedendo oggi e sta succedendo nel quadrato formato da questi quattro punti: blockchain, criptovalute, Nft, Dao», ha spiegato Alessandro Baricco. Il celebre scrittore non esita a vedere in questo quadrato il futuro e un cambiamento nelle nostre esistenze come quello che è stato, una decina di anni fa, cominciare ad avere accesso alle applicazioni. «Quindi mi sono detto: voglio finire dentro quel quadrato e il modo migliore per vedere cosa c’era là dentro era fare un Nft», ha concluso l’autore.

Essere il primo a farlo ha sicuramente avuto un peso: «Mi sembrava che nessuno lo avesse fatto con la letteratura e anche questo mi ha attirato molto, per scompigliare un po’ le carte del mio mondo produttivo letterario, che sono ancora molto antiche». Ad aiutarlo a portare a termine questo obiettivo sono stati Serena Tabacchi – curatrice, direttrice e co-fondatrice del Museo d’Arte Contemporanea Digitale -, Massimo Franceschet – docente di blockchain e crypto asset – e Bruno Pitzalis – esperto di crypto art e comunicazione -.

L’interpretazione vocale dell’opera dell’autore è già disponibile e ascoltabile sul marketplace OpenSea e verrà messa in vendita a marzo. Baricco lo definisce «un nuovo capitolo di The Game e l’ennesimo capitolo della mia storia con quella di Novecento, che probabilmente è il codice sorgente di tutta la mia opera» ed è diventato il primo autore italiano a entrare nel mercato NFT con la sua opera Novecento. The Source Code.